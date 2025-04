Yago Rojo bronce por equipos en la maratón del Europeo

REDACCIÓN BADAJOZ Lunes, 15 de agosto 2022, 20:07 Comenta Compartir

Primera jornada de atletismo en el Europeo de Munich y doble podio de la selección española en maratón. El equipo nacional masculino lograba el bronce y el femenino la plata en dos actuaciones colectivas redondas que confirman a España como una potencia en la especialidad. Y una parte de ese tercer puesto del combinado masculino recae en el atletismo extremeño de la mano de Yago Rojo, madrileño pero federado en la región.

Yago Rojo finalizó en una excelente decimoquinta posición en su estreno en un Campeonato de Europa con un tiempo de 2h14:41. «Mi debut internacional en un campeonato grande. Llegar 15 en mi primer Campeonato de Europa es para estar contento», declaró el madrileño al canal de la RFEF. Tenía buenas vibraciones para hacer algo grande por equipos y no se equivocó.

Ayad Lamdassem (2h06:25) lideró a la selección española al bronce por equipos con una brillante sexta plaza. España colocó a cuatro atletas entre los quince mejores de Europa con el duodécimo puesto de Jorge Blanco (2h13:18), el decimocuarto de Dani Mateo (2h14:34) y el decimoquinto del atleta con licencia en la Federación Extremeña. Abdelaziz Merzougui terminó el 43 (2h19:47). Yago Rojo estuvo en las posiciones delanteras con buenas sensaciones en la primera parte de la carrera. «Se me ha hecho un poco largo. El avituallamiento del kilómetro 22 me ha sentado un pco mal el estómago y de ir rodando en cabeza he sufrido 4 km y la última vuelta se me ha hecho muy larga. He sabido sufrir y lo he sacado adelante. El día que no tenga problemas en el avituallamiento y la última vuelta no sea tan larga podré estar más adelante», asumía. En cualquier caso, el madrileño se muestra satisfecho con el papel realizado. «Muy contento por la medalla del equipo y felicitar a mis compañeros por un fantástico trabajo», expuso Yago Rojo. Alemania se llevó el título en el Europeo e Israel la plata. A nivel individual, el oro lo conquistó el alemán Richard Ginger (2h10:21) y completaron el podio los israelíes Maru Teferi (2h10:23) y Gashau Ayale (2h10:29).

La actuación del combinado femenino fue todavía más sobresaliente al conquistar el subcampeonato continental por equipos. España metió a tres atletas entre las 20 mejores con Marta Galimany en la undécima, posición Irene Pelayo decimosexta y Elena Loyo decimooctava. La cuarta española en meta fue Laura Méndez en el puesto 32. El oro por equipos fue para Alemania y el bronce para Polonia.

El miércoles es el turno para Javier Cienfuegos en la clasificación de martillo en busca del pase a la final del jueves.

