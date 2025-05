Las personas transgénero no podrán participar en competiciones femeninas de atletismo

Colpisa Jueves, 23 de marzo 2023, 19:33 | Actualizado 22:30h. Comenta Compartir

World Athletics, la Federación Internacional de Atletismo, acordó este jueves el veto a la participación de atletas transgénero en competiciones femeninas de carácter internacional. La medida, que entrará en vigor el 31 de marzo, afectará a cualquier deportista que haya pasado por la pubertad masculina y es susceptible de ser revisada en función de la valoración de un grupo de estudio específico.

«Actualmente, no hay evidencia específica del impacto que estos atletas tendrían en la equidad de la competición femenina en nuestro deporte. En estas circunstancias, el consejo decidió priorizar la equidad y la integridad de la competición femenina antes que la inclusión», explicó Sebastian Coe, presidente de World Athletics, que no obstante dejó en el aire la continuidad de la medida en el futuro, una vez analizado en profundidad el asunto. «No vamos a decir que no para siempre», puntualizó el exatleta británico.

El grupo de trabajo que valorará al detalle la inclusión de atletas transgénero estará compuesto por un presidente independiente, tres representantes del consejo de World Athletics, dos de la Comisión de Atletas, tres de las diferentes federaciones nacionales, varios del departamento de salud y ciencia de World Athletics y un atleta transgénero.

«A medida que haya más evidencia disponible, revisaremos nuestra posición. Las decisiones siempre son difíciles cuando involucran necesidades y derechos en conflicto entre diferentes grupos, pero seguimos opinando que debemos mantener la equidad para las atletas femeninas por encima de todas las demás consideraciones», explicó Coe, justificando la decisión en base a la prioridad del criterio de integridad de la competición sobre el de inclusión.

Divergencia con el COI

Previamente, se contempló una medida más laxa, a través de la condición de que los atletas transgénero mantuvieran sus niveles de testosterona por debajo de 2.5nmol/L durante dos años para participar en competiciones femeninas internacionales. «Fue evidente que había poco apoyo dentro del deporte a la opción inicial que se presentó a las partes interesadas», explica en su comunicado World Athletics, que difiere en su decisión del criterio del Comité Olímpico Internacional (COI), más favorable a la inclusión que a la regulación.

La Federación Internacional de Atletismo tomó la decisión de endurecer los requisitos para la participación de mujeres con desarrollo sexual diferente, como la sudafricana Caster Semenya, pues la producción de testosterona muy por encima de los parámetros normales proporciona una ventaja enorme que adultera la competición.

Asimismo, World Athletics levantó la sanción a Rusia impuesta en 2015 por su trama de dopaje organizado. No obstante, los atletas rusos seguirán apartados de las competiciones internacionales por el veto derivado de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.