Víctor López pesca un black bass de 3,800 kg en el Guadiana

El pasado domingo 23 de enero no fue un día más de pesca para Víctor López. Este pacense aficionado a pasar los fines de semana en el río Guadiana para tirar su caña consiguió capturar un black bass de 3,800 kg, algo fuera de lo común en esta especie que no suele pesar más de 3 kilos. Especialmente llama la atención que esta inusual pesca se haya producido en aguas del río Guadiana, a escasos 15 kilómetros del centro de Badajoz. Víctor López empleó la técnica conocida como 'pato' con señuelo de pez artificial. Esta captura demuestra que el Guadiana tiene vida a pesar de su mal estado por las especies invasoras y que a los pacenses no les hace falta hacer grandes desplazamientos a otros lugares para disfrutar de una buena jornada de pesca.

