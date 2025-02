Los Vengadores del CPV

Manuel García Martes, 22 de marzo 2022, 08:02 Comenta Compartir

En noviembre de 2021, la estabilidad del CPV saltaba por los aires y se cernía sobre su supervivencia la perniciosa sombra de la desaparición. Una deuda de 15.000 euros del Badajoz, la retirada del apoyo de Caja Rural y la ruptura con una agencia internacional de jugadores eran las oscuras amenazas que impactaron sobre sus cimientos. Fue momento de tomar una decisión drástica, solicitar un crédito o liberar a la plantilla y sanear. Un multiverso que proyectaba dos destinos muy dispares. Se apostó por la sostenibilidad y en enero la nave pacense quedó vacía de tripulantes.

Solo permanecía Diego Jaramillo que, siguiendo la línea argumental de Marvel, ejerció de Nick Furia para dirigir la misión de evitar la descalificación del equipo en Superliga 2 y armó un grupo de Vengadores para luchar por el futuro del mundo del voleibol en Badajoz. No solo coordinó el reclutamiento, bajó al barro y encabezó la primera línea de infantería en la batalla. Quedaba toda una segunda vuelta de la competición y, aunque pertrechados tras el escudo federativo, con un descenso no contemplado este año por la reestructuración de la competición, les tocaba batirse el cobre ante rivales con recursos y armas profesionalizadas para salvaguardar los intereses y el nombre del club.

Su mano derecha fue Juan José Matito, «con 43 años le llamé y me dijo 'allí estoy', igual que cuando monté el club», relata Jaramillo. Y le siguieron Adolfo González, Daniel García, Alejandro Calzo y Diego Rodríguez, todos con extensas hojas de servicios ligadas al club en los últimos 14-16 años. Fidel García ha sido el técnico asistente y la cantera completó el plantel: «Ellos son los salvadores».

Diego Jaramillo

El hombre orquesta, presidente, entrenador y jugador. Lideró el escuadrón y predicó con el ejemplo siendo uno más. «Muy contento, hemos hecho algo heroico dando buena imagen con personas supercomprometidas». Su relato está jalonado por el orgullo, retirándose de las pistas rodeado de su gente, en la cancha donde empezó todo en 2003, en el pabellón Juancho Pérez, y con la satisfacción del deber cumplido. «Quitando algún set no hemos estado fuera de lugar. Hay equipos como Utrera, Tenerife o Dumbría que se han solidarizado y han puesto a jugadores menos habituales, no hacía falta hacer daño».

Ampliar Diego Jaramillo en plena acción durante un partido de esta temporada. HOY

Juan José Matito

El veterano, 43 primaveras le contemplan y no le ha temblado el pulso para desempolvar la casaca pacense que tantas veces defendió en el pasado. «Era el momento de apretar los dientes y seguir para adelante». Juan José Matito (31-07-1980, Badajoz) es uno de los padres de la criatura que nació en 2003. Fundador junto a Jaramillo, estaba centrado en su rol como dependiente en una tienda de deportes cuando recibió el SOS. Y no pudo negarse, el CPV le corre por las venas. «Había que arrimar el hombro para que no desapareciera después de tanto tiempo y trabajo invertido». Argumenta que la razón de ser del proyecto que el año que viene cumplirá dos décadas «era trabajar la base y dar la oportunidad de seguir jugando a los sénior que no podían competir en la equivalente SM2». Y ese legado se ha mantenido desde entonces.

Daniel García Prieto

Entrenador de varios equipos de la base de día y sirve copas de noche. Daniel García (27/05/1996, Badajoz) suma 14 años en el seno de la escuadra pacense, «me ha ayudado muchísimo y en un momento como este no podía faltar de la forma que fuese», relata. Esta campaña ha actuado en el CPV como opuesto y explica las adversidades que han atravesado, «entrenando un día a la semana o dos con mucha suerte», pero su balance es muy positivo: «He sentido los mismos nervios que cuando era pequeño y me convocaban con categorías superiores».

Alejandro Calzo

Estudiante de programación y diseño, Alejandro Calzo (12/07/1994, Badajoz) ha hecho malabares para poder asistir como técnico a los partidos de la cantera y enfundarse las rodilleras como central del primer equipo. Su familia ha estado siempre ligada al club y «poquito a poco he metido cabeza al punto de que es mi día a día». Reconoce que ha interferido en su formación académica la exigencia de defender los intereses del CPV, «pero se me hacía complicado echarme atrás, porque si abandonaba se iría todo a pique». Añade que ha sido una gran oportunidad jugar en la segunda categoría y le gustaría repetir el año que viene».

Ampliar Agradecimiento al público por su apoyo tras un duelo disputado en casa.

Adolfo González

Colocador en la pista y segundo de a bordo de Ismael Pérez en el femenino, Adolfo González (14/01/1994, Badajoz) también entrena a chavales de los escalafones inferiores, le avalan 16 años vinculados al voleibol en Badajoz y no dudó en aportar su granito de arena para devolver todo lo que ha recibido en ese tiempo. «Hemos hecho un gran esfuerzo para que todo pudiera continuar con la mayor normalidad, tocaba remar para que los integrantes de la base tengan un sitio donde aprender y disfrutar como lo hice yo en su día». Ya estaba curtido en Superliga 2, en la que había militado previamente, y reconoce que «se ha intentado hacer todo lo posible para dar el nivel pese a las dificultades».

Diego Rodríguez

Tres lustros de dedicación abnegada convierten a Diego Rodríguez (02/05/1997, Badajoz) en uno de Los Vengadores del CPV de pleno derecho. Se ha sumado a los entrenamientos y los partidos como líbero según le permitía su labor de dependiente de cara al público. Reconoce que han sido unos meses duros «porque la situación del club no era la ideal, pero lo importante es aportar colaborar y disfrutar».

Resalta que vivió con responsabilidad el reto, por todo lo que entrañaba, pero después de varios compromisos trataron de centrarse en aprovechar cada minuto como vivencia. «Al principio sentías mucha presión por que empezabas a jugar y tenías que dar unos resultados, pero después de unos cuantos partidos esa presión se fue y disfrutamos dando el nivel que tenemos y lo mejor de nosotros.