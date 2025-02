La velocidad pacense brilla en oro en el Nacional Sub 18

REDACCIÓN BADAJOZ Lunes, 20 de junio 2022, 12:17 | Actualizado 13:49h. Comenta Compartir

El futuro de la velocidad tiene su pista de aceleración en La Granadilla de Badajoz. El Club Atletismo Badajoz se bañó en oro en el Campeonato de España Sub 18 celebrado en el estadio Chapín de Jerez de la Frontera. David García Zurita revalidó su título en los 400 metros con un tiempo de 47.59 y se asegura su presencia en el Campeonato de Europa de la cetegoría en Jerusalén. El atleta pacense había renunciado a correr el 200, prueba en la que el año pasado también se coronó como el mejor talento español y no se inscribió. Su compañero Jorge Hernández también se proclamó campeón de España en los 100 metros con un registro de 10.72 y que le otorga la mínima para el Europeo. El fin de fiesta para el Atletismo Badajoz fue el relevo 4x100 donde el cuarteto formado por Sergio Fernández, Jorge Hernández, Mario Galán y David García se impuso al Monzón y Cueva de Nerja para llevarre el tercer oro del Nacional Sub 18.

Lázaro Carreño se colgó el bronce en los 1.500 metros. El atleta del Capex continúa con su progresión con un nuevo podio y se quedó a dos escasas centésimas del subcampeonato y una décima del título con un tiempo de 4:00.67 por detrás de Mauro García (4:00.50) y de Héctor Emiliano Amuedo (4:00.65).

Óscar Gaitán (EA Plasencia) acarició el podio en su primer gran campeonato como sub 18 con su cuarta plaza en los 3.000 metros, prueba en la que María Elena Gordillo (Almendralejo) también se quedó a las puertas y tuvo que conformarse con el cuarto puesto.

Otras actuaciones destacadas fueron las de Andrea Buenavida (Valencia de Alcántara) sexta en los 2.000 obstáculos, Sara Bousalham (Capex) octava en los 800 y el noveno de Roberto Ambrosio (Arte Físico) en la final B de los 2.000 obstáculos.

