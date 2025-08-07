Vázquez y Revelo se llevan el Colombino

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:48 Comenta Compartir

J. R. NEGRO GALÁN. Este pasado fin de semana, por tercer año consecutivo, la pequeña moralejana Alicia Vázquez ha conseguido el primer puesto en su categoría del XXI Trofeo Colombino de tiro con arco, que se ha celebrado en Huelva organizado por Club Asirio de Tiro con Arco. Y también en esta competición, el moralejano David Revelo, siendo la primera vez que participa en este evento deportivo, consiguió el mismo resultado que su compañera, con otro primer puesto dentro de su categoría.