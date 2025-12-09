La UEx prepara el nuevo curso de los Campeonatos de España Universitarios

R. H. Badajoz Martes, 9 de diciembre 2025, 12:18 Comenta Compartir

Ya está marcha una nueva edición de los Campeonatos de España Universitarios 2026. El Consejo Superior de Deportes hizo pública la convocatoria oficial y la Universidad de Extremadura, a través del Servicio de Actividades Físicas y Deportiva (SAFYDE), ha comenzado con los pertinentes trámites y procedimientos para llevar a cabo la inscripción de sus representantes en la cita nacional. De esta manera, una vez finalizado el proceso de evaluación por parte de la comisión técnica de las solicitudes presentadas por los alumnos y de valoración de todas las variables y condiciones para la participación, el SAFYDE hará publicas las selecciones que acudirán en las diferentes modalidades deportivas.

Dentro de la web safyde.unex.es se ha habilitado una página específica que recoge toda la información relativa a los campeonatos, en la que ya están disponibles tanto la normativa del CSD y como de la propia de la UEx, así como los formularios de inscripción para los alumnos interesados. El plazo de solicitud estará abierto hasta el día 15 de enero, para un total de 30 modalidades, seis en deportes de equipos y hasta 24 en las disciplinas individuales.

La UEx vuelve a contar una edición más de estos Campeonatos de España Universitarios con el apoyo de la Fundación Jóvenes y Deporte y de la Dirección General de Jovenes y Deportes de la Junta de Extremadura. La universidad extremeña se muestra muy ilusionada ante la nueva cita y con todo el ánimo puesto en que sus representantes hagan el mejor papel posible y, así, mantener la buena imagen que ha conseguido la institución durante los últimos años en los diversos foros del deporte universitario español.

