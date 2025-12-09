HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Equipo universitario extremeño de atletismo que logró varias medallas en la edición del año pasado. SAFYDE
Deporte universitario

La UEx prepara el nuevo curso de los Campeonatos de España Universitarios

El plazo de inscripción ya está abierto y se cierra el 15 de enero para 30 modalidades diferentes

R. H.

Badajoz

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:18

Comenta

Ya está marcha una nueva edición de los Campeonatos de España Universitarios 2026. El Consejo Superior de Deportes hizo pública la convocatoria oficial y la Universidad de Extremadura, a través del Servicio de Actividades Físicas y Deportiva (SAFYDE), ha comenzado con los pertinentes trámites y procedimientos para llevar a cabo la inscripción de sus representantes en la cita nacional. De esta manera, una vez finalizado el proceso de evaluación por parte de la comisión técnica de las solicitudes presentadas por los alumnos y de valoración de todas las variables y condiciones para la participación, el SAFYDE hará publicas las selecciones que acudirán en las diferentes modalidades deportivas.

Dentro de la web safyde.unex.es se ha habilitado una página específica que recoge toda la información relativa a los campeonatos, en la que ya están disponibles tanto la normativa del CSD y como de la propia de la UEx, así como los formularios de inscripción para los alumnos interesados. El plazo de solicitud estará abierto hasta el día 15 de enero, para un total de 30 modalidades, seis en deportes de equipos y hasta 24 en las disciplinas individuales.

La UEx vuelve a contar una edición más de estos Campeonatos de España Universitarios con el apoyo de la Fundación Jóvenes y Deporte y de la Dirección General de Jovenes y Deportes de la Junta de Extremadura. La universidad extremeña se muestra muy ilusionada ante la nueva cita y con todo el ánimo puesto en que sus representantes hagan el mejor papel posible y, así, mantener la buena imagen que ha conseguido la institución durante los últimos años en los diversos foros del deporte universitario español.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  2. 2 Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer
  3. 3

    «Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»
  4. 4

    Todas las entradas y salidas a Badajoz por la A-5 están abiertas
  5. 5 Guardiola insiste en el machismo de Abascal: «No debe ver bien que haya mujeres que lideremos»
  6. 6

    Los coches eléctricos tampoco podrán entrar en la ZBE de Cáceres sin tarjeta de residente
  7. 7 Condenan a una mujer tras agredir en Plasencia a una compañera de trabajo por la custodia de su mascota
  8. 8 Bertín Osborne da marcha atrás y se desliga de Gabriela Guillén tras su última aparición pública
  9. 9 Un acertante de La Primitiva se lleva más de 93.000 euros este lunes
  10. 10 Fernández Calle advierte a Guardiola que ya conoce sus propuestas y que no van a regalar ni un solo voto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La UEx prepara el nuevo curso de los Campeonatos de España Universitarios

La UEx prepara el nuevo curso de los Campeonatos de España Universitarios