Triunfo del Grupo Laura Otero y derrotas de Cáceres y CPV

REDACCIÓN BADAJOZ. Domingo, 28 de noviembre 2021, 19:25 Comenta Compartir

El Extremadura Grupo Laura Otero Miajadas fue el único de los tres representantes extremeños que ganó su partido en la séptima jornada de la Superliga Masculina 2. El Extremadura AD Cáceres Patrimonio y Extremadura Pacense Voleibol perdieron sus partidos, mientras que el CV Almendralejo Extremadura descansaba este fin de semana.

El Grupo Laura Otero se impuso 2-3 ( 20-25, 36-34, 21-25, 25-21 y 12-15) en la pista del Vigo un ajustado partido en los cinco sets disputados. El equipo miajadeño se mantiene a cuatro puntos a la estela del líder.

La AD Cáceres no pudo con el líder Textil Santanderina y caía en casa 1-3 (17-25, 25-20, 26-28 y 19-25) en un duelo en el que le puso las cosas difíciles.

El CPV, por su parte, sigue sin sumar fuera de Badajoz y también salía derrotado de su visita a Canarias ante el Sanaya Libby's La Laguna por un claro 3-0 (25-15, 25-13 y 25-14).

El Extremadura Badajoz CPV viajaba en esta séptima jornada de Superliga Masculina 2 para enfrentarse al Sanaya Libby's La Laguna. El pabellón Pablos Abril de Tenerife es una fortaleza para los locales, que no han perdido ningún partido en casa. Más asentados en la liga, los pacenses buscarían perpetuar su buena racha de los dos partidos anteriores, plantando cara a un duro contrincante. Los terceros clasificados en la tabla se presentaban como un equipo compacto y fuerte, un rival difícil de batir.

El encuentro se desarrollaba sin sorpresas, en un primer set con más errores que aciertos en ataque. Sin la presencia de su máximo anotador, los visitantes no sumarían muchos puntos en el arranque ni tampoco durante el transcurso del partido. La diferencia entre ambos conjuntos se haría tangible en el marcador tras el 25-15 inicial.

La inercia de puntos a favor llevaría a La Laguna a adelantarse en la segunda parte. El Extremadura Badajoz CPV no se encontraría cómodo con el ritmo de juego, cediendo ante la presión de ir por detrás. La posibilidad del empate escapaba ante sus ojos con impotencia, pero no bajarían los brazos enseguida. Ya el planteamiento en los últimos compases del set les empujaba a no conceder una derrota sencilla y a luchar cada punto con insistencia. Finalmente, el 2-0 global llegaría con un resultado de 25-13 en el marcador del segundo tiempo.

La dinámica del juego no sufriría ninguna alteración en el último set. Los canarios mostrarían una confianza férrea y una agresividad en los primeros compases que les haría ganar una buena ventaja. El 25-14 traía consigo una victoria efectiva, que hacía gala de su dominio en la pista y de la superioridad demostrada. Pese al resultado, los pacenses habrían manifestado una buena actitud durante el partido que no sería suficiente para alcanzar el objetivo.