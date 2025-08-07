Tres extremeños, rumbo al Europeo sub-20

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:48 Comenta Compartir

La delegación extremeña, compuesta por tres representantes, pone rumbo, junto a una nutrida expedición española, al Campeonato de Europa sub-20 de atletismo, que se celebra desde este jueves hasta el domingo en la localidad finlandesa de Tampere. Por parte extremeña, acuden a la cita en un gran estado de forma Óscar Gaitán, que participará en la prueba de los 5.000 metros, en la que ostenta la segunda mejor marca continental; Jorge Hernández, que llega como plusmarquista español de la categoría en 100 metros lisos, y Andrés González, que fue hace unos días subcampeón nacional en 1.500 metros en Villafranca de los Barros. Les acompañará en la expedición el entrenador de la Federación Extremeña Luis Carretero.