ATLETISMO

Tres extremeños, rumbo al Europeo sub-20

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:48

La delegación extremeña, compuesta por tres representantes, pone rumbo, junto a una nutrida expedición española, al Campeonato de Europa sub-20 de atletismo, que se celebra desde este jueves hasta el domingo en la localidad finlandesa de Tampere. Por parte extremeña, acuden a la cita en un gran estado de forma Óscar Gaitán, que participará en la prueba de los 5.000 metros, en la que ostenta la segunda mejor marca continental; Jorge Hernández, que llega como plusmarquista español de la categoría en 100 metros lisos, y Andrés González, que fue hace unos días subcampeón nacional en 1.500 metros en Villafranca de los Barros. Les acompañará en la expedición el entrenador de la Federación Extremeña Luis Carretero.

hoy Tres extremeños, rumbo al Europeo sub-20