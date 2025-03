Un toro en el peor momento

MARCO A. RODRÍGUEZ BADAJOZ. Sábado, 15 de octubre 2022, 10:23 Comenta Compartir

No está para bromas el Mideba Extremadura. Y menos para medirse a todo un toro en estos momentos de la temporada. Este sábado, a las 17.00 horas en el pabellón de La Granadilla, recibe al campeón de liga en División de Honor y una de sus bestias negras de la competición en los últimos años, el Albacete BSR. Un choque al que ambos se presentan con trayectorias muy distintas. Los castellanomanchegos acuden a Badajoz envueltos en un liderato a cuatro bandas de los cuatro equipos que han logrado sumar dos victorias en las dos primeras citas del curso, mientras los pacenses lo hacen desde el cuádruple empate de la cola con los clubes que cayeron estos dos fines de semana. Una situación convertida en crisis para una entidad siempre acostumbrada a competir por lo máximo ante los mejores de España, pero a este Mideba de la 22-23 le toca sufrir. Y mucho. Precisamente con el Albacete hace unos meses protagonizó una encarnizada pelea por el campeonato liguero que solo se decidió en el último encuentro de la campaña. Las cosas han cambiado. Y mucho.

Porque el Mideba no tiene mimbres suficientes para plantar cara a casi nadie, y menos a los grandes colosos, por lo que no es de extrañar una nueva derrota midebista. Serían tres, las mismas que en toda la temporada anterior. Para el duelo de La Granadilla ante el Albacete Jorge Borba cuenta con seis jugadores. El entrenador comenta que el iraní Mousa Ghozibi debería haberse incorporado ya hace tiempo, pero problemas en su país, cierre de la embajada, líos con el visado, etc., no lo han posibilitado. Borba cree que la próxima semana el panorama podría despejarse con la llegada de varios jugadores que permitirán, por ejemplo, entrenar en condiciones.

Y mientras el Albacete, que como se ve en la imagen de esta información tiene nueve jugadores en el tiempo muerto, sumó al plantel los fichajes de Ayoub Ettali, el 'Flaco' Martínez y Pablo Ubri, aunque el que se está saliendo es Lee Manning, con 17 rebotes y 29,5 puntos de eficiencia hasta ahora. Así que un miura en el peor momento.

Temas

Badajoz