Torneo de la Asociación de Vecinos Santa Isabel

Más de medio centenar de participantes se darán cita en el Gran Premio de Ajedrez Lotería La Favorita que se disputará el sábado 11 de mayo en las instalaciones de la AAVV Santa Isabel situadas en la Calle Mérida 10 en Badajoz. Se repartirán 200 euros en premios, décimos de lotería y trofeos para los primeros clasificados en las categorías de Veterano, Sub 14, Sub 12 y Sub 10. Torneo organizado por el Club Ajedrez Santa Isabel. Las inscripciones pueden hacerse hasta las 11.00 horas del 10 de mayo en el correo cibersms@yahoo.es.