Topuria sitúa a España en la élite de la UFC

Isaac Asenjo Madrid Domingo, 25 de junio 2023 | Actualizado 26/06/2023 09:21h. Comenta Compartir

«Yo sé que voy a ganar. Soy mejor que todos estos. Mi sueño siempre fue ser el mejor. Ser una leyenda. Quiero que cuando hablen de MMA, quieran o no, tengan que mencionarme». Illia Topuria, 26 años, hace alarde de la clásica fanfarronería del mundo de las artes marciales, pero además de hablar también cumple con su palabra. El hispanogeorgiano cuenta por victoria cada uno de sus combates en su carrera como profesional (14-0) después de sumar un nuevo triunfo ante Josh Emmet, número cinco del mundo, en la pelea estelar de Jacksonville (Florida).

'El Matador' quiso noquear al estadounidense, que resistió los cinco asaltos a pesar de la somanta de golpes que le estaba propinando el 'alicantino', sobre todo en el cuarto round cuando logró tirarlo al suelo en varias ocasiones. La cara de Emmet, un auténtico guerrero del octógono, era fiel reflejo del castigo que estaba recibiendo por parte de Topuria, que con la victoria, por decisión unánime, sitúa a España en la élite de la UFC y refuerza su candidatura al título de campeón del mundo.

𝐔𝐍 𝐌𝐀𝐓𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐈𝐌𝐏𝐀𝐑𝐀𝐁𝐋𝐄



El recital y exhibición mundial de Ilia Topuria ante Josh Emmett en la pelea más importante de la historia de las MMA españolas.@Topuriailia #UFCJacksonville | #UFCEurosport pic.twitter.com/U1ieBKeayC — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 24, 2023

«Nadie pude igualar el nivel que tengo en la jaula, quiero ir a buscar ahora el número uno. Tengo que luchar contra Alexander Volkanovski (el rey de la categoria del peso pluma). Su legado ha terminado, empieza el mío«, sentenció el luchador nacido en Halle (Alemania), criado en Georgia y que vive desde que era un adolescente en Alicante, donde comenzó a practicar artes marciales mixtas, disciplina emergente dentro de los deportes de lucha, en el gimnasio Climent Club.

Preocuparse está en la naturaleza humana pero no parece ser algo que esté en el ADN de este hispanogeorgiano, cinturón negro de jiu jitsu, que practicaba años atrás lucha grecorromana y que actualmente, tras su última victoria, es el número 5 el ranking del peso pluma de UFC.

Un tipo viral más allá de las redes sociales

«O me matas, o mueres. Y asegúrate de matarme porque me voy a levantar. Así que disfruta de esta noche, porque mañana vas a dormir con dolores», declara el luchador en un documental que Movistar Plus+ estrenó a finales de abril, en el que se desgranan detalles sobre su carrera, la relación con su hermano - también luchador de MMA - y habla sobre cuál ha sido siempre el sueño de su vida: Ser campeón del mundo.

Topuria se mueve al son de los nuevos tiempos, donde reune cientos de miles de seguidores en las redes sociales y levanta pasiones a través de ellas. La UFC (Ultimate Fighting Championship), empresa estadounidense que gestiona los combates y el espectáculo que rodea a los mejores peleadores del planeta mueve masas en Youtube, y es la competición que más seguidores atrae, especialmente jóvenes. Topuria es el buque insignia nacional de un deporte cada vez menos minoritario en España.

El interés por los espectadores es cada vez mayor, superando incluso a contiendas de boxeo de primer nivel. Potencia, velocidad o agresividad son algunas de las cualidades de los luchadores, más completos y ágiles al entrenar la mayoría de ellos diferentes artes marciales como Muay Thai, Jiu-jitsu y lucha o boxeo. Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, Israel Adesanya O 'Nate' Diaz provocaron un boom de este deporte hace ya una década que a día de hoy se mantiene con otros nombres de referencia como el de Alexander Volkanovski, hombre que gobierna la categoría a la que aspira Topuria.

«El miedo te aleja de todas las cosas buenas. Te aleja de la felicidad, del éxito, del amor. Todas las cosas buenas están al otro lado del miedo. Y no hay mejor sensación que superar ese miedo y sentirte el héroe de tu propia historia», destacó recientemente el luchador en una entrevista.

Para Topuria, cada pelea «es ajedrez, es jugar con la mente de tu oponente, es estudiarlo a la perfección y hacer que se rinda». El luchador confiesa que estudia al máximo a su rival y que es tan importante cuando empieza una pelea, como ver que movimientos hace una vez esta agotado. «Me fijo en cuáles son sus movimientos naturales cuando se cansa y ahí es cuando recibo las instrucciones de mi equipo de que esté preparado para un determinado movimiento. Y ahí se produce la guerra mental en la que mi rival ya no tiene salida y le toca rendirse», explica en una entrevista reciente en la que dice creer mucho en Dios, presumir de ser buen aficionado al vino y antitaurino, pese a su sobrenombre.

El hombre que tiene como objetivo traer un evento de UFC a España, admite que contando las peleas y patrocinios, puede ganar más de 100.000 euros al mes. Un millonario a pura hostia que dice no estar hecho para perder: «Siento que he nacido para triunfar y ser feliz», afirma el deportista, que ha acumulado más de un millón de euros de ganancias en los últimos dos años y comparte su vida con la empresaria Giorgina Uzcategui Badell, creadora de la empresa Future & Energy, dedicada a la venta de sistemas de purificación de agua.