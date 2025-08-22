Test para Miriam Casillas en Chicago

Viernes, 22 de agosto 2025, 08:08 Comenta Compartir

Miriam Casillas disputa este sábado una prueba del circuito profesional Supertri que se celebra en Chicago. La triatleta pacense ha recibido una invitación para incorporarse al equipo Crown Racing, que encabeza la competición. La internacional del Triatlón Ferrol lo afronta como preparación para el Campeonato de Europa que la próxima semana se celebrará en Estambul.