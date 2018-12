«Los técnicos extremeños estamos viviendo un gran momento» Toño Sánchez, con sus dos estrellas, Carla Martín (izquierda) y Marta Cepeda (derecha). :: PALMA Maestro de las campeonas Marta Cepeda y Carla Martín, ha sido reclutado por la RFEA para formar parte de su organigrama de media distancia Toño Sánchez Entrenador de la Escuela de Atletismo Plasencia JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Miércoles, 19 diciembre 2018, 08:13

La Escuela de Atletismo Plasencia es un caso digno de estudio. Con no muchos medios y una trayectoria como club revitalizada apenas hace unos años, la entidad placentina no para de producir jóvenes talentos. El nombre más mediático es el de Marta Cepeda, ya varias veces campeona de España con 16 años y que acaba de batir el récord de Extremadura absoluto de salto de altura en pista cubierta con 1,58, a la que se ha unido este año Carla Martín, triple subcampeona nacional sub-16 de 300 metros. Y a la sombra de ambas, y algunos más, se encuentra Toño Sánchez. Hace 20 años lo hizo bien como base del CB Plasencia Ambroz; ahora lo hace mejor como técnico de atletismo. Tanto es así que la RFEA le ha incluido en su organigrama de medio fondo. Del 26 al 30 de diciembre estará en Córdoba en la concentración nacional junto a la propia Marta Cepeda y dos miembros del Capex: el atleta Manuel Ridruejo y el técnico José Ángel Rama.

-¿De qué forma va a seguir vinculado a la RFEA a corto o medio plazo?

-Ratifica el gran momento por el que pasan los técnicos como los propios atletas extremeños a nivel nacional y reconoce la gran labor que se está realizando en la escuela. Son varios los atletas que alcanzan todos los años semifinales y finales en campeonatos de España, tanto en el cross como en la pista. Desde hace unos tres años, los coordinadores de la RFEA en categorías menores me preguntan cada cierto tiempo por los atletas con cierta proyección en el club. Tengo una buena relación con ellos y me tienden la mano en cualquier aspecto que necesite.

-La RFEA se preocupa en gran medida por los atletas de categorías en formación, así que seguiremos en contacto un año más. Además, este año han propuesto un proyecto piloto en el que los técnicos en formación que cuenten con atletas con cierta proyección serán tutelados por técnicos que lleven atletas de élite. Compartirán sus experiencias y sus entrenamientos con nosotros.

-Los mayores exponentes de este trabajo con el medio fondo son Marta Cepeda y Carla Martín.

-Marta está consagrada ya y seguro que será una atleta de nivel en un futuro no muy lejano. Y de Carla espero que siga los pasos de Marta después de la excelente temporada que ha cuajado en este 2018. Ambas se encuentran en periodo de preparación de cara a sus objetivos. Marta se está recuperando cada día mejor de sus dolencias de espalda y entrando en la dinámica del grupo. Y Carla, mejorando poco a poco su forma física después de un merecido periodo de descanso. Ambas tendrán objetivos parecidos esta temporada. Comenzarán con la pista cubierta tanto en su categoría como en la categoría absoluta y posteriormente afrontarán la temporada de aire libre para mejorar sus marcas invernales, especialmente en las finales de los Nacionales.

-¿En qué otros nombres propios nos debemos fijar en 2019?

-Tenemos una gran cantidad de chicos y chicas a los que ya se les van viendo maneras. Son aún muy jóvenes, pero en un periodo a medio plazo nos darán también muchas alegrías. Espero no equivocarme, así que poco a poco irán saliendo sus nombres porque la verdad es que lo hacen muy muy bien.

-Hablamos de mediofondistas, pero la escuela placentina últimamente está sacando una buena generación de velocistas. Y en eso también tiene algo que ver.

-Contamos con atletas de muy buen nivel. Hemos consolidado un importante núcleo de velocistas con nombres como Kyran Tannión (séptimo en el pasado Campeonato de España sub-23), Adrián Calvarro, Fernando Cerro, Ángel Sánchez, Jaime García Tovar... Todos ellos finalistas y semifinalistas en campeonatos de España con marcas muy importantes y cerca de las mínimas absolutas que les permitan acudir a un campeonato nacional absoluto.

-¿Qué características le definen como entrenador?

-Creo que tengo los valores en los que siempre he incidido y a la vez he inculcado en mi trabajo como docente y con los atletas que entreno: trabajo y constancia, confianza y entrega en el trabajo diario. Quiero que mis atletas aprendan rápidamente la lección de que la vida no regala nada y que sin esfuerzo no hay recompensa. Y mucho menos en un deporte individual como el atletismo. También soy un poco perfeccionista. Esto último a veces me lleva por la calle de la amargura. Además mantengo una buena relación atleta-entrenador, lo que me supone cientos de mensajes de Whatsapp diarios y una pelea constante con mi mujer (jajaja).

-¿Se define como un entrenador amateur, en formación o de camino a la dedicación plena?

-Mi trabajo como docente no me permite estar las 24 horas del día dedicado a esta pasión, pero una vez que salgo de mi trabajo la dedicación es casi plena (menos el tiempo que dedico a mi hija, mi mujer y mi familia). Son seis días en la pistas desde las 17.00 hasta las 20.00 entrenando a cuatro grupos de atletas de diferentes especialidades. Me quedo con entrenador de formación con dedicación limitada.

-¿La Escuela de Atletismo Plasencia vive un buen momento de salud?

-Efectivamente. Hace diez años empecé con un grupo de 7-8 niños sin apenas experiencia como entrenador. Poco a poco fuimos ampliando el número de jóvenes y hoy en día contamos con cerca 140 niños y niñas de todas las categorías. Junto a Capex y Almendralejo, somos el club más numeroso de la región.

-Una de sus grandes pasiones es el baloncesto, donde incluso lo ha hecho bastante bien.

-Me ha inculcado grandes valores no solo en el ámbito deportivo sino también en la vida en general. Con mi escasa estatura he podido jugar en ligas semiprofesionales, donde he disfrutado de la experiencia de medirme contra rivales que posteriormente dieron el salto a la NBA y la ACB. Pero sobre todo me ha permitido conocer muchos amigos y la cultura de muchas ciudades de España. Para mí el baloncesto me dejará huella para siempre.