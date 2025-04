«Cuando sufrí violencia de género sí lloré y lo pasé peor»

Marco A. Rodríguez Badajoz Lunes, 4 de diciembre 2023, 20:45 | Actualizado 23:17h. Comenta Compartir

Cualquier otra persona se hubiera derrumbado, pero ella es diferente. «Es que yo soy así», apostilla. Acostumbrada a plantarle cara al destino más cruento desde los once años, cuando una mielitis transversa la condenó a una silla de ruedas, la haltera paralímpica Loida Zabala (Losar de la Vera, 36 años), se enfrenta ahora a un cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro al que ha mirado a los ojos con su luminosa y positiva mirada. Una actitud esperanzadora, centrada en su reto de participar en París en sus quintos Juegos, que la ha convertido, sin pretenderlo como recalca, en todo un ejemplo e inspiración para los demás. Estos días está contenta porque ha regresado al trabajo en el 012 madrileño y porque ya puede hacer mancuernas, a las que poco a poco va subiendo el peso. Quiere participar el día 16 de diciembre en la Liga de Parapowerlifting, en Vallecas. Y ella es capaz.

–Lo primero de todo, ¿cómo estás?

–Pues la verdad es que muy ilusionada porque es muy positivo que haya un tratamiento específico dirigido a mi mutación genética y estamos a la espera de pruebas para ver si los tumores se van reduciendo poco a poco con la medicación, que ya llevo varias semanas con ella. Estoy a tope porque los Juegos Paralímpicos siguen ahí y quiero estar en ellos a pesar de todo lo que me está sucediendo.

–¿En qué consiste el tratamiento, quimio?

–No, de momento no es necesaria la quimioterapia, son pastillas dirigidas a esos tumores. Puede que más adelante me den radio para reducirlo lo antes posible.

–Y los médicos te dicen que no saben si tendrá cura.

–Claro. No se sabe. Sí se sabe que hay un 80% de posibilidades de que funcione por lo menos durante unos meses. Esto es ir pasito a pasito, poco a poco y llevarlo lo mejor posible en el día a día. Ahora estoy dejando los corticoides, que me están hinchando bastante. Espero que se reduzcan las masas tumorales para poder ir a entrenar. Con el alta ya estoy teletrabajando porque no puedo conducir y eso me ayuda –trabaja en el 012 en Madrid, donde vive–.

–¿Cómo te está afectando al cuerpo esa medicación?

–El problema es que con la hinchazón peso más pero he perdido masa muscular. Por eso mi día a día es más difícil, porque tengo menos fuerza. Afortunadamente me dejan ya hacer mancuernas y algunos ejercicios y estoy subiendo el peso de las mancuernas. Cuando deje los corticoides se reducirán los efectos secundarios.

–Es que lo tuyo no es salir a correr un poco o andar, hablamos de pesas, de un gran esfuerzo.

–Sí, la halterofilia es muy dura y hay que tener cuidado.

–¿Es verdad que quieres competir casi ya, el 16 de diciembre?

–Sí, sí (Risas). Es la segunda jornada de la Liga de Parapowerlifting, en Vallecas. Obviamente no sé a lo que voy a llegar. A lo mejor solo levanto la barra, porque antes de esa competición no puedo hacer barra. Iré por prevención a un 50 o 60%, pero, no sé, es la ilusión por participar y competir.

–Desde el minuto uno en que das la noticia has demostrado una fortaleza nada común. ¿De dónde sale esa fuerza mental?

–Realmente, habiendo un tratamiento dirigido a ello y sabiendo que se puede tratar, te mantienes. Al final no me impide cumplir mis sueños y la vida sigue. Intento centrarme en las cosas que tengo delante, por ejemplo dar un paseo, tomar un café... Saborear al máximo el momento y disfrutarlo porque son momentos que ya no van a volver. Hay que ir viviendo y valorando lo que tienes.

Ampliar Loida Zabala, en el hospital. Loida Zabala

–Tu lucha contra el cáncer te la has planteado como un reto deportivo unido a un reto de vida.

–Es así. Es que el deporte me ha sacado de situaciones difíciles en mi vida y esta es una de ellas.

–París serían tus quintos Juegos, pero en este caso es más que una meta para ti...

–Sí. Al final ir a unos Juegos es muy difícil. E ir en esta situación, buff (...pausa), para mí es muy inspirador. Espero conseguirlo y lo daré todo.

–Sabemos que eres una persona muy competitiva, pero tengo la sensación de que le tienes más miedo a fracasar en este reto deportivo y de vida que a la propia muerte?

–Es que realmente no es algo en lo que piense. Yo me centro más en las soluciones. Así todo es más sencillo y vas paso a paso.

–Me cuesta creer que no hayas llorado todavía en este proceso o que hayas dicho que si vas a los Juegos entonces sí lo harás.

–Me quedé en shock cuando me dieron la noticia, porque nadie lo espera. Al día siguiente ya estaba pensando en qué se puede hacer. Podría haber llorado, pero no me salió. Si voy a los Juegos seguro que sí lloraré.

–Pero entiendes que llame bastante la atención tu forma de comunicar estas cosas, tus vídeos, la sonrisa, etc.

–Es que yo soy así. Muy competitiva en todos los sentidos, no solo en lo deportivo, y centrarte en las soluciones es la clave de todo.

–Antes lo has comentado, de nuevo el deporte al rescate o como herramienta contra la tragedia en tu vida. Recuerdo cuando hiciste público que habías recibido malos tratos de tu expareja poco antes de Londres 2012.

–Es sorprendente. Realmente, cuando sufrí la violencia de género sí que lo pasé peor, muy mal y lloré muchísimo. Fue el deporte lo que me salvó. La noticia más fuerte es la de ahora, pero aquel suceso fue más emocional. Tardé más en asimilarlo, hasta que pude llegar a los Juegos –debido a dicha violencia se lesionó un brazo que puso en jaque la cita paralímpica– y superarlo todo.

–Y lograste el diploma.

–Sí, lo conseguí.

–Algo que he aprendido de contar historias del Mideba es que las personas con discapacidad tienen un extra de fortaleza para afrontar lo que les depare la vida.

–Creo que cualquier persona se puede adaptar a cualquier situación. No creo que yo tenga algo especial. Hay personas a las que les cuesta un poco más, pero es bueno que reciban apoyo psicológico. A la salud mental se le debería dar más importancia. Debería ser más visible.

De objetivo en objetivo «Me dejan ya hacer mancuernas y me gustaría participar este 16 de diciembre en Vallecas» Loida Zabala Paralímpica

Su transparencia «Comparto todo porque es como una cadena de favores y me gusta ayudar a los demás» Loida Zabala Paralímpica

–¿Qué te dicen desde la familia?

–Mi madre sí que lo está pasando mal, pero al menos ella me ve bien y sí que tiene esa tranquilidad.

–Esa positividad tuya debe ayudar en tu entorno familiar...

–Claro. Me ven bien a nivel emocional. La vida sigue y todo está como hasta ahora.

–Aunque sea sin querer, te estás convirtiendo en una especie de heroína. ¿Eres consciente de que tu mensaje inspira a muchos?

–Me impactan las cosas que me dicen, de verdad. La gente me cuenta que tienen cáncer y hay muchísima gente con esta enfermedad y sigue ahí. Me gusta que me digan que yo les inspiro, pero no era intención mía. Me alegra poder ayudar a los demás. Por eso comparto todo estos días, desde mis ilusiones a mis efectos secundarios. Es una cadena de favores y nos retroalimentamos. Ellos también me aportan mucha luz.

–¿Hablamos en París 2024?

–Hablamos, sí. Y recordaremos cuando lo estuvimos haciendo sobre si podría ir o no.

Comenta Reporta un error