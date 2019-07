PIRAGÜISMO El sueño olímpico de Inés La oliventina Inés María Felipe, con su piragua. :: hoy Aunque conoció este deporte muy tarde, en 2016, la oliventina desea representar a España en los Juegos Paralímpicos MARCO A. RODRÍGUEZ Martes, 30 julio 2019, 09:31

badajoz. Inés cumple 33 años este jueves y desde hace algunos, su último tramo de vida, tiene la mente puesta en un lugar y una fecha: Tokio 2020. La oliventina quiere ser una de las representantes españolas en los Juegos Paralímpicos nipones, en la modalidad de piragüismo. Un deporte que conoció muy tarde, en 2016 mientras paseaba por los puentes de Badajoz con una amiga, pero que le caló por completo. Muy pronto, y de manos de su entrenadora Lucía Ribera y el Club Piragüismo Badajoz, fue progresando a base de constancia, peleando en los entrenamientos hasta convertirse en una seria opción paralímpica.

Inés María Felipe Vidigal nació con artrogriposis mútiple, una discapacidad que le afecta a sus extremedidades inferiores pero no a su ilusión por competir como cualquier otro deportista, pese a que debe costar un mundo no poder controlar el timón con los pies y tener que hacerlo a través de la boca con una cuerda especializada. Competía contra rivales con más autonomía en la categoría KL3 en la que se inició, con participaciones internacionales en el Campeonato del Mundo de 2018 en Portugal, y en KL2 en el Campeonato de Europa y del Mundo de Pozlan (Polonia) en 2019, donde consiguió un noveno puesto. Un tribunal que mide las discapacidades la incluyó en el KL2 y ahí las condiciones se igualaban respecto a las demás, así que los resultados mejoraron. Su última prueba nacional fue el Campeonato de España de Trasona (Asturias), donde fue segunda en la general y primera en KL2. Para formar parte de la nómina de actores de Tokio tendrá que estar a la altura en el Campeonato del Mundo de Szege (Hungría), del 20 al 24 de agosto, y en su especialidad de 200 metros.

Es auxiliar administrativo y trabajó seis meses como técnico del Ayuntamiento de Olivenza, pero en la actualidad está en paro. Se desplaza a diario a Badajoz para entrenar, a veces en dos turnos de mañana y tarde, con la escasa ayuda de una pequeña pensión de discapacidad que además fue reducida drásticamente cuando adquirió una beca de la Junta de Extremadura por sus méritos deportivos. Desde su entorno lamentan que las ayudas sean mínimas incluso para deportistas que operan internacionalmente portando el nombre de sus autonomías. A la mencionada pensión se le suma el apoyo y seguimiento de la Federación Extremeña de Piragüismo, alguna pequeña aportación del Ayuntamiento de Olivenza y a nivel privado la firma Panacea. Toda colaboración es poca ya que debe cubrir gastos para mejorar sus prestaciones, como por ejemplo una embarcación más moderna. Encontrar trabajo le consolaría hacia la independencia económica, mientras ella agradece el interés de su familia, amigos y club.

Inés es consciente de que todo objetivo ambicioso tiene un precio, el del sacrificio. «Si quieres algo tienes que ir a por ello. Habrá muchas piedras en el camino que habrá que saltar, pero con ilusión, esfuerzo y sacrificio se consigue, y si no se consigue al menos lo has intentado. No sé si conseguiré alcanzar unos Juegos Paralímpicos, pero no será porque yo no lo haya intentado y acepto el esfuerzo y sacrificio que ello conlleva». Una vez pagado dicho precio, todo es posible.