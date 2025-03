De Stéfano no sigue en un Almendralejo en crisis económica

REDACCIÓN BADAJOZ. Miércoles, 17 de mayo 2023, 08:06 Comenta Compartir

El CV Almendralejo Extremadura no contará la próxima temporada con el técnico Marcelo De Stéfano, ya que el joven club, pese a rozar el ascenso, no puede alcanzar sus aspiraciones económicas, según un comunicado de la entidad. «El problema económico es un factor determinante. Almendralejo no tiene ninguna ayuda de la Diputación de Badajoz aun siendo el único representante de la provincia en este deporte en competiciones nacionales y de los pocos pacenses en la categoría de plata española en cualquier disciplina. Además, se desconoce la cuantía del resto de instituciones para la próxima temporada por las elecciones y falta por percibir y saber, incluso, cuantías importantes de la temporada actual», reza el escrito.

El club está inmerso en la búsqueda de financiación privada y busca alternativas para paliar la situación. Mientras baraja la viabilidad y continuidad de la temporada 2023/2024, Antonio Morán Arroyo, segundo entrenador, coordinará el equipo masculino en Superliga 2 e Isa Pilar Torres hará lo propio con el femenino de Primera División Nacional.