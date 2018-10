FÚTBOL SALA I SEGUNDA FEMENINA El Sporting La Garrovilla sale goleado Las extremeñas pierden 9-0 en su visita a La Algaida DIEGO ORTIZ LA GARROVILLA Lunes, 29 octubre 2018, 12:38

Otra vez no pudo ser, mal partido de las extremeñas que en ningún momento estuvieron cómodas. El Extremadura Sporting La Garrovilla salió goleado de su visita a tierras murcias con un conturndente 9-0 en La Algaida. Un equipo recién ascendido pero con una plantilla renovada y potente con algunas jugadoras que la pasada campaña jugaban en Primera División. Las extremeñas no pudieron hacer nada para frenar el despliegue ofensivo de un equipo muy rápido, muy vertical y con jugadoras jóvenes pero experimentadas.

Desde el principio todo fue cuesta arriba para las extremeñas y los dos primeros goles encajados en los primeros 3 minutos sentaron como una losa que no pudieron levantar. Pese a todo hubo unos minutos donde de haber acertado con la portería, el partido podría haber cambiado, pero la pelota no quiso entrar, llegando al descanso con un 3-0, que no era insalvable para las garrovillanas.

A pesar del descanso y tranquilizar al equipo, la segunda parte fue más sangrosa. Las murcianas eran dueñas del partido y eso le daba alas, mientras La Garrovilla se sentía desbordado por todos lados y a falta de 10 minutos perdía 5-0. Entonces calló una tromba de agua y granizo, que obligó a parar el partido, porque el polideportivo era una laguna, entraba agua por todos lados del techo, esos 20 minutos de parón hizo aún más daño, desconcentrando a las extremeñas ya del todo. Al final el resultado de 9-0 en contra de las garrovillanas.