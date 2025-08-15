HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

FÚTBOL SALA

El Sporting La Garrovilla renuncia a jugar en 2ª

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:03

El Sporting Club La Garrovilla, recién ascendido, renuncia a jugar en la Segunda División de fútbol sala después de que no se hayan atendido las alegaciones por su inclusión en el grupo 1, lo que implica afrontar viajes largos y costosos a zonas del norte que aumentan en 20.000 euros el presupuesto en desplazamientos, cantidad que no pueden asumir. El Colegio San José extremeño también se manifestó en contra de la confección de los grupos.

