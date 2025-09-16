El Sport se medirá al Rayo en segunda ronda
Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00
El Sport Extremadura ya conoce cuál será su rival en la segunda ronda de la Copa de la Reina. Las pacenses se enfrentarán al Rayo Vallecano en la Ciudad Deportiva Fundación Rayo, el 1-2 de octubre, en un horario todavía por determinar. La plantilla de Juan Carlos Antúnez eliminó en su debut en la competición al Cacereño Femenino (1-0), merced a un triunfo en los instantes finales anotado por Daisy Barreiro.
