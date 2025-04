«Si esto sigue así, será la última temporada del CV Almendralejo»

El CV Almendralejo afronta su 'match ball' en contra más decisivo. Las dificultades económicas amenazan con hundir el proyecto de su buque insignia, el sénior ... de Superliga Masculina 2, cuyo presupuesto se nutre casi exclusivamente del suero que inyectan los créditos personales que está asumiendo el presidente de la entidad, Luis Miguel Díaz, evitando de esta manera que se produzcan impagos en la plantilla.

No esconde ni un ápice la urgencia de una situación dramática. «Ahora mismo estamos en el peor momento posible, no pensaba que pudiera llegar a pasar esto», se lamenta el directivo. «Llega un punto en el que si se suceden las pérdidas y no hay ingresos lo mejor es el cierre de la empresa, y en ese contexto estamos». Asegura que no faltará el voleibol en la capital de Tierra de Barros y que se velará por la cantera, pero «si tenemos que renunciar a los dos equipos de categoría nacional, el masculino y el femenino, no nos va a temblar el pulso».

Todo está supeditado a que en enero se desbloquee la situación con los organismos públicos. Los retrasos en materia de subvenciones han sido más acusados al iniciarse nuevas legislaturas que entrañan cambios de gobiernos y aún no hay nada cerrado con el Ayuntamiento de Almendralejo ni con la Diputación de Badajoz, dos pilares indispensables ante la falta de apoyos privados. «Eso genera un desfase de seis meses, porque nosotros empezamos a hacer los pagos en junio».

Señala que uno de los problemas es que no son ayudas con una cuantía cerrada en función de la división en la que milite el club y eso impide poder sentar unas bases sólidas. «Si esto sigue así, será la última temporada... si es que terminamos esta», resume sobre el desgaste que acumula como gestor y que también afecta a los jugadores, porque «no es lo mismo poder viajar en autobús, que hacerlo en furgoneta o en coche y tener que comerte un bocadillo. ¡Qué menos que hacer una comida en condiciones antes de un partido!». Están doblando jornadas, algo habitual en deportes minoritarios, jugando dos partidos en menos de 24 horas algunos fines de semana para recortar gastos, «pero el rendimiento no es el mismo, se cansan muchísimo. Además, hay jugadores que trabajan y no pueden ir».

Ante la falta de liquidez, algunas iniciativas palian la situación límite, pero supone achicar agua en una embarcación plagada de vías de fuga. El Ayuntamiento destinará la recaudación de la San Silvestre a aliviar las depauperadas arcas del equipo almendralejense y la Policía Local organizará una carrera solidaria a beneficio del club de voleibol de la localidad.

El ejemplo de la AD Cáceres, que no salió a competir este curso, y el CPV, que renunció a participar con sus dos equipos séniors por la falta de recursos, están muy presentes, «se va sumando año tras año y nos quedamos sin equipos en categoría nacional», enfatiza el directivo.

No en vano, el CV Almendralejo asumió la vacante del femenino del conjunto pacense, lo cual, según advierte Luis Miguel Díaz, comprometió la viabilidad de las cuentas a medio plazo. «Ese fue nuestro primer tropiezo», narra. Y, más allá de los gastos derivados de la Copa Príncipe, fue la fase de ascenso en Castellón la principal hemorragia económica que sufrió la entidad en su época más reciente. «Supone estar un mes y medio más con el equipo funcionando, sus residencias, comidas, salarios, además de un viaje fuera de cinco días». Desembolso que no estaba amortiguado por el acuerdo con la Fundación Jóvenes y Deporte, que solo contempla la participación en el campeonato regular.

En el plano deportivo, la plantilla ha quedado muy mermada por la fuga de algunas de sus figuras, «aunque sin la carta de libertad no pueden jugar y solo uno ha pagado la cláusula de rescisión». Además, en las jornadas iniciales sufrieron las bajas de Javier Trujillo, Peri e Iván Díaz por distintos motivos. Pese a ello, han logrado mantenerse fuera de los puestos de descenso.