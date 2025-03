Sergio Paniagua, subcampeón de España de campo a través

REDACCIÓN BADAJOZ. Martes, 31 de enero 2023, 13:36 | Actualizado 13:43h. Comenta Compartir

Sergio Paniagua confirmó su gran momento proclamándose subcampeón de España de campo a través. El atleta oropesano con licencia extremeña finalizó tercero en la general del Campeonato de España de Campo a Través Individual y por Federaciones clebrado en Ortuella (Vizcaya) por detrás del burundés Thierry Ndikunwenayo, aún no nacionalizado español y por tanto sin contar para el título, y del catalán Adel Mechaal. El bronce fue para Andreu Blanes. Jorge González fue el segundo mejor extremeño en meta en el puesto 25, mientras que Houssame Benabbou no tuvo su mejor día en el duro circuito vasco y entró el 38 con Juan José Márquez el 64. Por selecciones, Extremadura no pudo repetir el bronce del pasado año y acabó en una meritoria séptima plaza por federaciones.

En la prueba femenina, la extremeña Laura Luengo acarició el podio con una cuarta plaza en el Campeonato de España. La atleta de Pasarón de la Vera cruzó la meta en quinto lugar con victoria absoluta para la marroquí Majida Maayouf. La gallega Joselyn Brea conquistó el título, plata para la castellanoleonesa Cristina Ruiz y el bronce para la manchega Irene Sánchez-Escribano. La extremeña Marina Chavez ocupó el puesto 81, Noelia Muñoz el 84 y Elizabett Lemos el 87 para dejar al combinado extremeño femenino en la decimocuarta posición.