El selecto torneo de maestras, objetivo de Lorena Rufo

Lorena Rufo (Cáceres, 4/8/2003) ha dado un paso al frente de cara a 2022. Cambio de pareja, con Sofía Araújo como nueva socia, retorno a la derecha en la pista y la clara intención de escalar en el ranking para dar un salto cualitativo tras consolidarse en el cuadro el pasado curso.

Lo explica con exigencia y humildad a partes iguales, con ambición, pero sin perder la perspectiva del ecosistema de un World Padel Tour con una competencia feroz. Clarividencia, pausa y madurez jalonan su discurso. En sus palabras cuesta atisbar algún rastro de la bisoñez consustancial a sus 18 años. Únicamente se asoma con timidez al referirse a sus nervios en la primera clase práctica del carné de conducir que ha recibido minutos antes de atender a este diario. Aunque esa candidez sin filtros se desborda al escuchar Miami, primera cita de la temporada. Ahí la ilusión vuelve translucida una admiración con cierto aroma pueril rubricada por su reacción espontánea: «Solo poder viajar allí me parece una locura. Tengo casi más nervios por ir que por jugar», comenta con el tamiz de una risa genuina.

Pero pronto pone el contrapunto con el análisis reposado y racional sobre las implicaciones de un calendario cargado de torneos repartidos por múltiples puntos de la geografía mundial. En total, 24 pruebas en trece países. «Está superbien, pero no han tenido muy en cuenta el esfuerzo económico que tendremos que hacer para ir a esos sitios». La jugadora cacereña sabe de lo que habla, porque si bien este año tendrá algún apoyo a través de patrocinadores, en anteriores campañas se ha visto obligada a costearse todos los gastos. Y no es lo mismo disputar «entre 10-15 pruebas en España, a casi todas fuera».

Lorena Rufo estrenará dupla con Sofía Araújo, con la que ha fijado el objetivo de entrar en el Master Final de diciembre, coto privado de las ocho mejores duplas del circuito. En 2021 se quedó a un suspiro de sacar su billete, ya que ella y Marta Talaván eran las primeras suplentes en caso de que se hubiera producido alguna baja de última hora. «Queremos competir bien, disfrutar los partidos y subir en el ranking», resume respecto a sus aspiraciones. La primera toma de contacto será en tierras estadounidenses el martes 22 de febrero, a las 12.00 horas, enfrentándose en dieciseisavos a Giulia Sussarello y Giorgia Marchetti. «Con muchas ganas, porque tenemos un cuadro para hacer buen resultado», explica. También estarán los pacenses 'Pincho' Fernández y García Diestro, así como el emeritense Teo Zapata y Paula Josemaría.

La extremeña regresa así a sus orígenes, cambiando el revés, al que se adaptó para jugar junto a Marta Talaván, por la derecha, lado en el que se siente otra vez como pez en el agua tras la pretemporada, recuperando sensaciones de su etapa primigenia, ya que es su posición natural. «Ahí siempre me he encontrado muy cómoda, han sido tres meses en la derecha y siento como si llevase jugando tres años». Considera que ahí puede marcar la diferencia en la dupla que forme con la jugadora portuguesa. «No hay muchas derechas que ganen puntos, suelen trabajarlos para que el revés lo gane, pero creo puedo aportar bastante desde esa zona». El anuncio de la nueva sociedad extremeño-lusa se ha hecho esperar pese a que a finales del pasado año ya se conocía que habría movimientos: «Ha sido para darle algo de emoción», bromea con picardía.

Se abre un nuevo horizonte tras finalizar su etapa con Marta Talaván, socia y mentora durante dos años en los que Lorena Rufo ha crecido e incrementado sus prestaciones. Pero era el momento de decir adiós. «Éramos muy amigas y teníamos mucha confianza; llegó un punto en el que lo mejor era separarse para que no derivase en una mala relación fuera», explica la cacereña.

No escatima lo más mínimo en elogios hacia ella como agradecimiento a un periodo que ha sido clave para su evolución y que marcará el devenir de su futuro más próximo. Aquella niña de 16 años que apenas había pisado el cuadro empezó a codearse con asiduidad con los 32 elegidos de torneos de prestigio. «Todo lo que he aprendido y lo que sé me lo ha enseñado ella. Y he obtenido mis mejores resultados en el ranking y mis primeros cuartos de final». De enmarañarse en los cruces de las rondas iniciales, a mirar mucho más alto. «Hizo el esfuerzo de bajar a las previas, porque yo tenía pocos puntos, y desde ahí conseguimos meternos en cuartos, que supone ganar cuatro partidos, cuando lo normal es dos o tres como mucho».

Margen de mejora

Cuando se le pregunta por los apartados del juego que puede implementar para ganar enteros, no duda un segundo y es taxativa: «En el aspecto mental». Reconoce que hasta ahora no lo ha trabajado, pero que es cada vez más decisivo en el pádel y un aporte necesario, sobre todo «para tener más facilidad para concentrarme, porque cuando no lo estás te dan la vuelta al partido. Hay que mantenerse con una actitud positiva».

Sobre la moralejana Paula Josemaría, ve lejano unir sus palas, pero fantasea con esa posibilidad: «Se nota la diferencia, ella lleva muchos años, tiene mucha experiencia, pero quién sabe si alguna vez jugaré con ella». Sería la nueva dupla extremeña, «sí, como 'Pincho' y Diestro, estaría muy bien». ¿Serían compatibles sus cualidades? «Yo creo que encajaríamos, jugar con una zurda siempre es una ventaja», sostiene.

Aunque por quienes muestra debilidad es por Alejandra Salazar y Gemma Triay, a las que considera que están a otro nivel, «son la pareja a batir, muy difíciles de ganar. Vienen jugando de locos, por algo son las números 1». Y va más allá, anhelando estar en el mismo lado de la pista: «Mi sueño es ganar un torneo y jugar con Ale Salazar, aunque tuviera que cambiarme al revés, no me importa, solo por saber qué se siente disputando con ella un torneo oficial».

