Seis extremeños en competiciones internacionales

REDACCIÓN BADAJOZ. Martes, 8 de febrero 2022, 07:57 Comenta Compartir

Que Extremadura es toda una potencia en la escalada es de sobra conocido. Ahora lo ratifica la lista provisional que publica la federación nacional, donde la FEXME, la federación extremeña, cuenta con seis deportistas que disputarán con las selecciones españolas de distintas categorías competiciones internacionales, entre ellos la gran estrella y oro olímpico Alberto Ginés. Los otros nombres son Alejandro Crespo (absoluta), Javier Cano (absoluta), Hugo Cosano (juvenil sub 20), Lucas Pérez (juvenil sub 18) y Andrea Rodríguez (juvenil sub 18). La FEXME es, detrás de la catalana –con 8–, la federación que más internacionales aporta. Los dos primeros estarán en la Copa del Mundo, además de en el Europeo.