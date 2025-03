Segunda llamada internacional para David Barroso

ATLETISMO SUB 23

ATLETISMO SUB 23

ATLETISMO SUB 23

Viernes, 20 de enero 2023, 08:36 Comenta Compartir

ANA MAGRO. El atleta David Barroso ha vuelto a ser convocado por la selección española sub 23 para el Campeonato Unión Mediterránea Sub 23 en pista cubierta, en 800 metros lisos. La cita será este 22 de enero en Valencia. Segunda vez que el zafrense del Capex es convocado para vestir la roja. La primera vez fue en septiembre de 2022 en Pescara, donde fue bronce. «Lograr una medalla en la primera internacionalidad fue algo muy importante para mí», afirma el deportista. David Barroso retomó los entrenamientos de la mano de su entrenador de siempre, José Ángel Rama, aunque de una forma tranquila ya que no había competiciones. Asegura que va «con muchas ganas y mucha motivación». Una motivación que es aún mayor ya que su entrenador también ha sido designado como responsable para ir con la expedición española.