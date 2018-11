PARALÍMPICOS Sarai Gascón denuncia que la han echado del CN Terrassa por pedir igualdad de trato EFE Sábado, 3 noviembre 2018, 09:44

La nadadora paralímpica Sarai Gascón se mostró este viernes «asombrada» ante la noticia de su despido del Club Natación Terrassa, del que asegura haberse enterado por la prensa, y denunció que se ha producido por pedir igualdad de derechos para los deportistas paralímpicos dentro del club. «Estoy muy asombrada con la noticia que acabo de leer! Me echa del club la Junta Directiva del CNTerrassa estando negociando el contrato de esta temporada y me entero por la prensa!!», escribió Sarai Gascón en sus redes sociales. La nadadora argumentó que siempre ha pedido «respeto e igualdad de derechos de todas las personas». «Que nos traten a todos por IGUAL, tengas o no tengas discapacidad.. y por pedir estos derechos me echan a la calle. Qué fuerte!», expresó.

Contrastada nadadora paralímpica, Sarai Gascón acumula seis medallas en Juegos Paralímpicos. La catalana consiguió la plata en Pekín 2008 en 100 braza SB9, la plata en 100 mariposa S9 y el bronce 100 libre S9 en Londres 2012 y tres nuevas platas en 100 mariposa S9, 100 libre S9 y 200 estilos SM9 en Río 2016. Tras conocerse la noticia, Gascón recibió el apoyo de sus seguidores en las redes sociales, entre los que destacan el del nadador paralímpico del CNTerrassa José Antonio Marí y la también nadadora paralímpica emeritense Isabel Yinghua.