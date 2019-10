AJEDREZ El Santa Isabel organiza el Torneo Puente del Pilar Viernes, 11 octubre 2019, 09:51

El Club Ajedrez Santa Isabel vuelve a organizar el sábado 12 de octubre en Badajoz el Torneo Puente del Pilar, que ya va por su décima edición, con una participación de récord en Extremadura en un torneo. El anterior estaba en 83 en el Torneo San Fernando de este mismo año. Se esperan más de 50 participantes venidos de Extremadura y se repartirán más de 25 premios distribuidos en categorías: general, sub 14, sub 12, sub 10 y veteranos. Serán siete rondas mediante sistema suizo a un ritmo de 10'+3« comenzando las partidas a las 10.00 en la AAVV Santa Isabel. La inscripción será de 2.5 euros hasta el día 11 en el 924 27 57 55.