Sandra Sánchez firma una gesta única

Sandra Sánchez acrecentó este sábado su leyenda al revalidar el título del mundo de katas y conquistar así la triple corona (oro olímpico, mundial y europeo) en un mismo año, una gesta que no había logrado ninguna karateca en la historia y quizás ninguna otra conseguirá. La talavera, que no se baja del podio desde enero de 2015, se proclamó de nuevo campeona mundial, para adjudicarse en Dubái su medalla consecutiva número 57 y escribir otra página gloriosa en su excelsa carrera, cuando el kárate ya no formará parte del programa olímpico en los Juegos de París 2024.

«Jamás pensé que pudiese lograr en un mismo año el oro olímpico, el mundial y el europeo. Es un año perfecto. Es un sueño», reconoció Sandra Sánchez tras superar, no a su más conocida rival en las finales, Kiyou Shimizu, sino a la también japonesa Hikaru Ono. La mejor karateca de la historia se impuso a Ono por 28.46 puntos frente a los 27.42 de la nipona, número seis del mundo, para firmar una hazaña única, sin precedentes, ya que su deporte se estrenó en los Juegos este año en Tokio 2020, donde la española se convirtió en la primera campeona olímpica de katas al superar a Shimizu.

Sandra Sánchez, que se proclamó campeona mundial por primera vez en Madrid en 2018, ha puesto un broche inolvidable a 2021, «como recompensa a todo el esfuerzo realizado durante los últimos años», junto a su marido y entrenador Jesús del Moral, que la vio «más nerviosa que en los Juegos» antes de jugarse el más preciado metal ante Ono. «Lo he ganado todo. Las cuatro pruebas internacionales más grandes, los Juegos Olìmpicos, el Mundial, la Liga Mundial, el Europeo y el Campeonato de España», se congratuló la karateca española tras lograr un hito posiblemente irrepetible.

También la malagueña María Torres conquistó el oro mundial en kumite (combate), en la categoría de +68kg, mientras que Damián Quintero tuvo que conformarse de nuevo con la plata en katas -ya la tercera consecutiva en un Mundial.-, al ser superado de nuevo por el japonés Ryo Kiyuna, el campeón olímpico que defendía el título en Dubái.

Damián Quintero sumó 26.66 puntos, frente a los 28.38 del número uno del mundo. «No tengo triple corona, pero sí medalla en Juegos, Mundiales y Europeos», destacó Damián Quintero.