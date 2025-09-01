El San José, campeón de la Supercopa

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:46 Comenta Compartir

El CD San José se proclamó este domingo campeón de la Supercopa extremeña de fútbol sala masculino disputada en Almendralejo, tras imponerse en la final al AD Granja Futsal por la mínima (1-0). La nota predominante en el encuentro fue la igualdad entre ambos equipos y únicamente el tanto de Mogena a los 10 minutos de la primera mitad decantó la balanza para los colegiales, que levantan el título tras haberse impuesto hace unos meses en la Copa de Extremadura, triunfo que les dio el pase para el duelo de ayer.