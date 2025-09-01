HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
FÚTBOL SALA

El San José, campeón de la Supercopa

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:46

El CD San José se proclamó este domingo campeón de la Supercopa extremeña de fútbol sala masculino disputada en Almendralejo, tras imponerse en la final al AD Granja Futsal por la mínima (1-0). La nota predominante en el encuentro fue la igualdad entre ambos equipos y únicamente el tanto de Mogena a los 10 minutos de la primera mitad decantó la balanza para los colegiales, que levantan el título tras haberse impuesto hace unos meses en la Copa de Extremadura, triunfo que les dio el pase para el duelo de ayer.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere arrollada en la A-5, a la altura de Arroyo de San Serván
  2. 2 La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en una finca próxima a Logrosán
  3. 3 Muere a los 68 años el sacerdote extremeño Claudio Molina Olivares
  4. 4

    Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo
  5. 5 Empresarios y políticos despiden a Antonio Masa en Badajoz
  6. 6 Fallece Cristina Díaz, referente de la Semana Santa villanovense
  7. 7 Una vecina de Don Benito denuncia que Andalucía no tramita su pensión de invalidez
  8. 8

    El comedor San Vicente de Paul de Badajoz pide ayuda
  9. 9 Investigadores extremeños descubren que los corderos engordan más rápido si comen ajo deshidratado
  10. 10

    Temporeras de un pueblo de Granada se prostituyen para completar su jornal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El San José, campeón de la Supercopa