El COI recomienda excluir a los deportistas rusos y bielorrusos

El COI emitió este lunes un taxativo comunicado en el que recomienda la exclusión de Rusia y Bielorrusia de todas las competiciones, instando a que sus representantes solo sean aceptados, en todo caso, «como atletas o equipos neutrales». «No deben exhibirse símbolos, colores, banderas o himnos nacionales», insiste la instancia que encabeza Thomas Bach, que ha retirado además su máxima condecoración, la Orden Olímpica, a los miembros del Gobierno ruso que la poseían, empezando por el presidente Putin, el viceprimer ministro Dmitry Chernyshenko y el jefe de gabinete adjunto de la Oficina Ejecutiva del presidente, Dmitry Kozak.

Aunque el COI resalta que su voluntad es «no castigar a los deportistas por las decisiones de su Gobierno si no participan activamente en ellas», incide en que «la actual guerra en Ucrania pone al Movimiento Olímpico en un dilema que no tiene solución» ya que, «mientras que los deportistas de Rusia y Bielorrusia podrían seguir participando en competiciones deportivas, muchos deportistas de Ucrania se ven impedidos de hacerlo debido al ataque a su país». Por ello, y para «proteger la integridad de las competiciones deportivas mundiales y la seguridad de todos los participantes», apela a las federaciones y a los organizadores de competiciones para que «no inviten ni permitan la participación de deportistas o dirigentes rusos o bielorrusos» en ninguna de ellas.

El alegato del COI es un nuevo golpe del mundo del deporte a Rusia. Primero fue la final de la Liga de Campeones de fútbol, prevista inicialmente para el 28 de mayo en San Petersburgo y desplazada finalmente al estadio francés de Saint-Denis. Luego le llegó el turno al Gran Premio de Fórmula 1 que debía acoger Sochi entre el 23 y el 25 de septiembre. Y en las últimas horas una cascada de pruebas programadas en Rusia saltaban por los aires como consecuencia de la invasión de Ucrania, que también dejará a los equipos rusos fuera de Europa en fútbol y baloncesto y saca a ese país de la carrera hacia el Mundial de Catar.

La federación australiana de natación anunció que sus deportistas no acudirán a los Mundiales en piscina corta agendados para diciembre de este año en Kazán, la octava ciudad más poblada de Rusia, y solicitó a la Federación Internacional de Natación (FINA) que busque otros «lugares alternativos» que permitan albergar «con seguridad» la cita, según esgrime el comunicado firmado por su presidente, Eugenie Buckley.

Tras transmitir su condena por las belicosas acciones del régimen de Vladímir Putin y expresar su consternación por los acontecimientos que se desarrollan en Ucrania, la federación del país oceánico incide en que sus deportistas no acudirán a Kazán, localidad que de momento ha visto cómo se caían del calendario los Mundiales júnior que iban a celebrarse en agosto. La FINA ha acordado que Rusia no acoja pruebas en el futuro si persiste la invasión de Ucrania, aunque todavía no ha cancelado los Mundiales en piscina corta.

Por su parte, Moscú ha visto suprimido el evento de la Premier League de Kárate previsto del 7 al 9 de octubre del presente año. Una cita que será reprogramada en otro emplazamiento que se dará a conocer en breve. «La Federación Mundial quiere expresar su esperanza de un rápido restablecimiento de la paz, la normalidad y la estabilidad en el este de Europa y en el mundo. Con la protección de todos los karatecas en el centro, la WFK continuará haciendo todo para asegurar las mejores condiciones para los atletas en todos sus eventos», señaló el máximo organismo de este deporte.

La Federación Internacional de Bádminton (BWF) anunció también este lunes la cancelación de todos los torneos previstos en Rusia y Bielorrusia, a los que no se les adjudicará la organización de más competiciones. De la misma forma, señaló que las banderas de esos países quedarán excluidas de los eventos que organice, donde tampoco se escucharán sus himnos. Igual sucederá en los torneos auspiciados por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) que encabeza el ruso Arkady Dvorkovich.

