Rubén Tanco, en el Teide de pretemporada

Martes, 7 de diciembre 2021, 08:26 Comenta Compartir

El ciclista pacense Rubén Tanco Vadillo, del Fundación CB Integra Team, ha viajado este lunes a Canarias, a la isla de Tenerife, para realizar una concentración de pretemporada. Tras dos años en los que no ha podido realizar la pretemporada en Tenerife, el deportista extremeño vuelve al que ha sido su centro de operaciones de pretemporada en los años anteriores a la pandemia. Allí, con el Teide como escenario, intentará en dos semanas mejorar su fortaleza y acondicionamiento físico con entrenamientos en altura, para afrontar las competiciones del año 2022, que comenzarán en enero, de la mejor manera posible. Rubén Tanco explica que vuelve a Tenerife, «donde siempre me he sentido bien. Serán dos semanas de duro trabajo en el Teide para intentar coger los máximos glóbulos rojos posibles».