Cuando el ring se lleva en la sangre

El coqueto club Don Álvaro Boxing Crew posee lo imprescindible para la práctica pugilística. Sacos de distintos tamaños, punching ball que cuelgan del techo, pesas junto a un banquillo ocupado por bebidas isotónicas, fotos, recortes de prensa, copas o vestigios del pasado... y al fondo el cuadrilátero, con su temida lona blanca y sus cuerdas en intensos tonos azules y rojos. No huele a linimento pues por suerte el boxeo amateur, denominado ahora olímpico, se basa más en la calidad y número de golpes que en el daño infligido al adversario. Describir este gimnasio no es baladí porque a su ring se suben ya dos campeonas de España –Xurima e Irina– pese a estar ubicado en una minúscula localidad de 800 habitantes como Don Álvaro.

Una nave perteneciente a la familia del entrenador Raúl Camacho antes destinada al ganado y como silo fue renovada y convertida por él en una escuela de boxeo enfocada a competidores más que a alumnos, que ya suman 80. Allí nos esperan los protagonistas de esta historia. Xurima Acosta y su padre, Pedro. Xurima, perteneciente al Don Álvaro Boxing Crew, se ha proclamado recientemente en Palencia campeona de España en edad escolar en la categoría de menos de 50 kilogramos. Antes lo fue en el autonómico madrileño y en Portugal. «Me puse muy nerviosa después del sorteo, por la rival, pero al final lo logré». Su padre atesora tres títulos de campeón de España amateur pero dejó el boxeo en lo más alto de su carrera, muy joven con apenas 23 años, según recuerda. Las circunstancias de la vida dieron con sus huesos y puños en Extremadura, donde echó raíces.

«Mi meta es que me convoquen para el Europeo y un sueño sería ir a unos Juegos», continúa la aspirante, que en febrero cumple 14 años. Muy cerca del sueño olímpico estuvo su progenitor, preseleccionado para Barcelona 92. Hay que recordar que a la cita olímpica no acuden profesionales, de ahí la moderna nomenclatura. Estuvo en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat con una primera selección. Pedro ganó su primer título nacional al filo de 1990, con 15 años, en Almería y en el peso ligero. Con 17 logró otro en el peso superligero y un tercero en el welter con 19 años. Así que de tal palo tal astilla. «Es cierto que se cumple eso», afirma Pedro, quien dice estar muy contento con ella y casi asustado porque en muy poco tiempo ha conseguido demasiado. En 15 días campeona en Madrid y de España, seleccionada con España varias veces. «Alguna vez me he dicho: 'no parece mi hija'», confiesa.

Aunque su entrenador es Raúl, que es preparador nacional y fue formado por el propio Pedro Acosta, es lógico que su padre le enseñe a manejarse entre las cuerdas para no caer a la lona. «Se parece a mí sobre todo en una cosa, que es muy caliente. Va adelante y es muy atrevida. Demasiado», avisa el padre.

«Empecé hace casi dos años, cuando iba a entrar al instituto. Al principio como una defensa propia o algo así, casi un juego, pero se fue convirtiendo en algo importante en mi vida y cada vez me gustaba más. También influyó mucho mi padre, porque le observaba entrenar desde muy pequeña. Era una enana», narra Xurima, que en alguna ocasión ha tenido que escuchar algún comentario machista. «Sí, alguno, pero no me afecta y voy a mi deporte. Los comentarios me dan igual». Estos prejuicios van extinguiéndose y cada vez son más las chicas boxeadoras, si bien ella insta a que exista más paridad. Por ejemplo Irina García, también del club, campeona nacional sub 18 y subcampeona elite.

Raúl Camacho suscribe que las chicas se interesan ahora más. «Cada vez tenemos más. Xurima tiene mucho que aprender, pero posee un gran corazón. Para esto tienes que tener la valentía de querer seguir y seguir subiéndote al ring, recibir clases, información y desarrollarla. Eso es lo que diferencia a una niña que compite de una que no. Ella eso lo tiene desde chica por el padre. No es fácil ese sacrifico, entrenar un verano a las cuatro de la tarde, etc.».

Tanto Raúl como Pedro consideran que el boxeo está evolucionando socialmente, en el sentido de que lo que antes estaba mal visto hoy incluso puede ser herramienta contra el bullying, la integración de inmigrantes o en programas de centros de menores conflictivos, con los que colabora la escuela.

A sus 47 años, Pedro Acosta Barbosa es monitor en el Centro Deportivo Shotokan, en Mérida. Allí se lleva de vez en cuando a su hija como espejo para otros alumnos que quieran introducirse en el mundillo. «Ha cambiado mucho. No tiene nada que ver a cuando yo peleaba. Además, en esta edad está todo muy controlado, hay muchas protecciones. En mi época era totalmente distinto y a veces acabé con puntos o sangrando mucho», sostiene al ser cuestionado sobre si no tiene algún reparo cuando la mira.

En su currículo, más de 100 combates entre profesional y amateur, con solo 5 derrotas y 3 nulos. Nacido en Vizcaya, tuvo que emigrar a Extremadura, donde lleva más de media vida y donde nacieron sus tres hijos. Dejó el boxeo en su mejor momento, ese al que algún día aspira Xurima, y trabaja como vigilante de seguridad. No hacía falta preguntarle si era apto para el puesto.

