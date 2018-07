Ribera no puede con Australia

Amargo final de trayectoria para la pacense María Ribera. Porque se pusieron muchas esperanzas en el Mundial que se celebra en San Francisco (USA), su última cita internacional, aunque es cierto que el duelo contra las campeonas australianas (oro olímpico, Mundial de Seven y dos campeonatos de las Series Mundiales) era más que complicado. La selección femenina de seven no pudo en cuartos con Australia, que dominó de principio a fin para terminar con un contundente 0-34 que la certifica como firme candidata al título mundial, con el permiso de sus principales contendientes, las Blacks Ferns. España se tuvo que conformar con luchar por la pelea por el quinto puesto contra Canadá, a la que derrotó en un enorme partido de las 'Leonas' por 26-14. El quinto, al alcance.