La renovada mentalidad de Sergio García y sus Fireballs en el LIV Golf de España

I. Asenjo Viernes, 28 de junio 2024, 15:22 Comenta Compartir

El paso de Sergio García por el LIV Golf - un nuevo circuito, surgido como alternativa a la PGA- no solo ha supuesto un cambio en su carrera deportiva, sino también una transformación personal. El golfista español reconoce haber adoptado una nueva mentalidad, más consciente del valor de competir en los grandes torneos. «He sido muy afortunado de poder jugar muchísimos grandes desde el 99 hasta el 2023, fallé un grande solo entonces, creo que eso tiene cosas buenas y cosas malas que me he dado cuenta«, reflexiona García. El español admite que la facilidad con la que accedía a los grandes torneos en el pasado le impidió valorarlos en su justa medida.

Sin embargo, la experiencia de competir en las rondas clasificatorias para el US Open y el British Open le ha brindado una nueva perspectiva: «Te das cuenta lo difícil que es clasificarse para los grandes y la cantidad de jugadores que hay y lo mucho que significan. Entonces la verdad es que me ha ayudado a enfocarlo diferente». García describe su participación en el último US Open con una emoción renovada: «Estaba superemocionado de poder estar allí mucho más de a lo mejor de lo que he estado en muchos grandes en los últimos años». Esta nueva perspectiva le ha permitido afrontar la competición con mayor tranquilidad y disfrutar del juego.

El golfista atribuye este cambio a su fichaje por el LIV Golf: «Y la verdad es que eso es gracias a haber firmado con LIV, porque si estuviera en el PGA Tour y hubiera seguido jugando bien, hubiera seguido estando clasificado y probablemente no me hubiera dado cuenta de eso». Con esta nueva mentalidad, más centrada y agradecida, Sergio García se siente con «mucha más fuerza y muchas más ganas de seguir intentando clasificarme para los grandes que vienen y pues de hacerlo lo mejor posible en ellos».

El jugador de Castellón lidera al equipo Fireballs - el más español de la gira saudita y compuesto por un catalán, un madrileño, un castellonense y el 'adoptado', mexicano Abraham Ancer. García se prepara para competir en LIV Golf Andalucia en el icónico Real Club de Valderrama, del 12 al 14 de julio, lo que será la única parada del circuito en España. Desde la Ryder Cup 1997 o los campeonatos del Mundo de 1999, no había vuelto a juntarse en España un grupo de golfistas tan importante, con Jon Rahm y los Fireballs ejerciendo de anfitriones. David Puig, miembro del equipo y clasificado para los Juegos Olímpicos de París, se mostró entusiasmado por la oportunidad de representar a España: «Es un sueño hecho realidad. Voy a prepararme a conciencia para llegar en la mejor forma posible». Puig reconoció que su clasificación a los Juegos llegó antes de lo esperado, destacando su buen rendimiento en torneos fuera del LIV Golf.

El LIV plantea una nueva forma de entender los torneos. Un nuevo concepto de juego mucho más centrado en el espectáculo y el star system, donde el número de jes sensiblemente inferior a los que participan en un torneo de la PGA. En la temporada 2024, el LIV Golf está formado por 54 golfistas fijos (13 equipos de cuatro jugadores cada uno), más dos wildcards por torneo. Por su parte, en un torneo estándar del tour de la PGA toman salida de 132 a 156 jugadores.

Temas

Golf