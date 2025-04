El relevo 4x400, cuarto y récord de España en el Mundial Sub 20 de Cali

El cuarteto que logró el récord nacional del relevo 4x400 comparte el registro histórico y el cuarto puesto en el Mundial Sub 20 con la delegación española, entre ellos el pacense David García, arriba el tercero por la izquierda.

El relevo 4x400 español se quedó muy cerca del podio en el Mundial Sub 20 de Cali (Colombia). El cuarteto formado por Markel Fernández, Ángel González, Alberto Guijarro y Gerson Pozo finalizó cuarto en una carrera histórica en la que aunque no fue suficiente para alcanzar las medallas sí se consiguió batir el récord de España de la categoría con un tiempo de 3:06.91. El pacense David García Zurita no formó parte del equipo español que corrió la final y cedió su sitio a Merkel Fernández. David García, de 17 años y el atleta más joven de la delegación española, sí había participado en las semifinales donde lograron una brillante clasificación para final de este domingo.

