Rahm brilla con un golf magistral y presenta sus credenciales en Augusta

Iván Orio Enviado especial. Augusta Viernes, 7 de abril 2023, 10:38 | Actualizado 11:26h.

Jon Rahm presentó sus credenciales en Augusta y dejó claro que la hoja de ruta de este 2023 para llegar al Masters con opciones de victoria se mantiene de momento inalterable. Lo hizo con un golf mayúsculo, una mezcla perfecta de consistencia y talento que le mantuvo siempre en la zona alta de la tabla y que le permitió sortear con solvencia los múltiples obstáculos de un campo minado como pocos que se muestra inmisericorde con quien cae en sus redes.

Las salidas del vizcaíno fueron excepcionales, los golpes desde la calle medidos y ajustados, y rozó la perfección con el putter en los greenes. Esta magistral alineación de planetas, a la que se sumó su habitual fortaleza mental en los momentos comprometidos, dio como resultado una prometedora tarjeta de menos siete que alimenta con creces el sueño de ganar su segundo Grande después del memorable US Open de 2021. Al cierre de esta edición y con la sesión de tarde (noche y madrugada en España) recién iniciada –en la que estaban programados Scottie Scheffler y Rory McIlroy–, colideraba la clasificación junto a Viktor Hovland, quien resurgió en el escenario ideal después de semanas un tanto deprimido, y Brooks Koepka.

A pesar de que sin duda es uno de los jugadores del año con sus tres victorias en el PGA Tour –Hawái, American Express y Genesis Invitational–, había expectación por comprobar el rendimiento de Rahm después de su precoz eliminación en el reciente Mundial Match Play de Austin, donde no pudo superar la fase de grupos. Antes, se vio obligado a retirarse en The Players por un virus estomacal que le dejó sin energías tras una primera vuelta en la que, como en el transcurso de toda la campaña, había dado muestras de su solidez.

La tarjeta 65 golpes necesitó Jon Rahm para completar la primera jornada del exigente recorrido del Augusta National, el gran templo del golf

A tenor de lo visto en la vuelta inicial de Augusta, se ha demostrado que lo sucedido en Texas fue simplemente un mal día en la oficina y que la preparación de Rahm para darse la oportunidad de soñar en el primer 'Major' del curso permanece inalterable. Regaló momentos únicos y firmó uno de los mejores golpes del día. Fue en el segundo impacto del hoyo 8, un par cinco muy largo y cuesta arriba que en ediciones anteriores no se le había dado especialmente bien. La bola entró en green y rodó mansamente por la zona derecha del verde hasta quedarse a un palmo del agujero. Eagle memorable. Las gradas temblaban con los aplausos.

Contener la respiración

Pero hay que retroceder hasta la primera bandera para entender en su justa medida la capacidad de recuperación del golfista de Barrika, el gen competitivo que le diferencia del resto porque, pase lo que pase, nunca le permite abandonar. Y es que el comienzo fue muy inquietante, de contener la respiración. No resulta fácil gestionar un escenario así para luego resurgir con más fuerza y salir adelante. Su golpe inicial en el tee del 1 en este Masters fue magnífico, largo y al centro de la calle. El segundo también, una bola que entró limpia en el green y que, eso sí, quedó un poco alejada del hoyo. Dos putts parecía lo razonable para salvar el par. Pero, cosas de este deporte que no ocurren en ningún otro, necesitó cuatro y el más dos subió a su casillero. Mazazo brutal porque empezar bien no garantiza el éxito posterior, pero hacerlo mal obliga a remar a contracorriente en un campo sin miramientos con sus 'colonizadores'.

Rahm cogió aire y olvidó lo sucedido de la mejor manera posible, con sendos birdies consecutivos en los hoyos 2 y 3 que dejaban las cosas como al principio. Se trataba de asumir que el partido de verdad empezaba a partir del 4. El vizcaíno lo entendió a la perfección. Apretó los dientes y fue a por todas, con valentía y con los palos, en especial el putter, tocados por los dioses. Birdies en el 7, 13, 15, 16 y 18 y el mencionado eagle del 8. Primeros peldaños de la escalera hacia el cielo.

Clasificación (Ronda 1) Jon Rahm, Vicktor Hovland y Brooks Koepka -7

Cameron Young y Jason Day -5

Shane Lowry y Xander Schauffele -1