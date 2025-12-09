El presidente del Arroyo confía en haber superado el bache

El Extremadura Arroyo afronta la nueva temporada con un proyecto joven y en construcción que ha acusado ese periodo de adaptación en un pésimo arranque ... de curso. Pero su presidente, Adolfo Gómez, cree que el equipo ha superado ese bache negativo de ocho derrotas consecutivas con su victoria ante el VP Madrid. Un triunfo que considera debe marcar un punto de inflexión en la dinámica negativa en la que se había sumido el equipo de Superliga Femenina 2 en esta primera vuelta de la competición. En opinión de Adolfo Gómez, varias han sido las causas que han incidido en esa dinámica, «como por ejemplo la pretemporada, que no fue la correcta, ni en la preparación ni en resultados, una pretemporada en la que no se cumplieron sus objetivos, pues estuvo condicionada por el retraso en la incorporación de las jugadoras extranjeras».

«Esta incorporación tardía por motivos burocráticos en los visados, en el caso de la brasileña Sara Gabrielly, el día antes del inicio de la competición oficial, propició que la adaptación al entorno y al equipo se retrasase en demasía, teniendo que utilizar las primeras jornadas de la liga regular para dicha adaptación y conocimiento de la competición por parte de los fichajes», añade Gómez. Asimismo, el presidente del Arroyo subraya que se trata de un equipo nuevo, muy joven, con ocho jugadoras de la casa entre edad júnior y juvenil, dirigido por un entrenador nuevo en la estructura del club.

Otra de las causas de la negativa racha a juicio de Adolfo Gómez «se encuentra en la frustración de la derrota cosechada en la tercera jornada, partido frente a Torrelavega, en Arroyo de la Luz, que tras ir ganando de manera solvente por 2-0 y 17-10, perdemos por 2-3, sumiendo al equipo y staff técnico en un mar de dudas». «Y para colmo de males -continúa-, la carencia de inversión privada, que ya anunciábamos en la presentación oficial del equipo en los últimos días de septiembre, sigue sin conseguirse, condicionando la marcha económica de la entidad».

A juicio del máximo mandatario, la victoria frente a VP Madrid, «luchada frente a todas las situaciones adversas de partida, debe marcar un punto de inflexión en la plantilla y afición para subir la moral. Frente a las dudas generadas en jornadas precedentes, el equipo va ganando en patrón de juego, en dirección desde la banda, en dinámicas más positivas, en pasos adelante de jugadoras importantes y en el acoplamiento y adaptación de las extranjeras al esfuerzo de técnico y plantilla por superarse semana a semana».

«No hay que perder la calma, desde dentro estamos arbitrando fórmulas para que esto sea posible. A nadie le gusta perder, pero en las malas y en la buenas debemos estar con el equipo, solo entre todos sacaremos al Extremadura Arroyo de las posiciones de descenso y obtendremos la permanencia en la Superliga 2. Ese es el futuro, ese es nuestro objetivo», concluye Adolfo Gómez.