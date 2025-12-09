HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El presidente, Adolfo Gómez, en el acto de presentación del Arroyo Extremadura. NINA BAÑEGIL
Voleibol

El presidente del Arroyo confía en haber superado el bache

«La victoria del pasado fin de semana marca un punto de inflexión», apunta Adolfo Gómez

R. H.

Badajoz

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:10

Comenta

El Extremadura Arroyo afronta la nueva temporada con un proyecto joven y en construcción que ha acusado ese periodo de adaptación en un pésimo arranque ... de curso. Pero su presidente, Adolfo Gómez, cree que el equipo ha superado ese bache negativo de ocho derrotas consecutivas con su victoria ante el VP Madrid. Un triunfo que considera debe marcar un punto de inflexión en la dinámica negativa en la que se había sumido el equipo de Superliga Femenina 2 en esta primera vuelta de la competición. En opinión de Adolfo Gómez, varias han sido las causas que han incidido en esa dinámica, «como por ejemplo la pretemporada, que no fue la correcta, ni en la preparación ni en resultados, una pretemporada en la que no se cumplieron sus objetivos, pues estuvo condicionada por el retraso en la incorporación de las jugadoras extranjeras».

