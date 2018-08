«Somos una potencia mundial y hay que mantener la tradición» La carrera, según el atleta llerenense, fue muy dura porque estuvo muy abierta EFE BERLÍN. Domingo, 12 agosto 2018, 10:01

Álvaro Martín señaló tras su triunfo en Berlín que queda demostrado el grandísimo nivel de la marcha española. «Nosotros somos una potencia mundial, vamos a intentar mantenerlo, por detrás viene gente buena y en forma. Hay que intentar mantener esa tradición», dijo el marchador extremeño poco después de cruzar la meta.

Martín se declaró además satisfecho con la prueba. «Me he olvidado de los demás, he hecho mi carrera. Sabía cuándo tenía que atacar, lo había preparado y ha sido de manera automática. En el último kilómetro tenía mucha diferencia simplemente he querido disfrutar y dedicar el oro a todos los compañeros, amigos, pareja y familia que han venido a verme», añadió.

La carrera, según el atleta llerenense, fue muy dura porque estuvo muy abierta. En los últimos metros, cuando el oro ya estaba bastante claro, se dedicó a disfrutar. «Es como un estudiante que tiene muy bien preparado el examen, llega el día del examen y sabe que es un examen largo y duro pero se sabe las preguntas y se sabe las respuestas y entonces disfruta», apuntó Álvaro Martín. En ese sentido, recordó el año tan complicado en el que ha podido completar sus estudios universitarios y lograr un triplete histórico con los dos títulos nacionales y el oro continental. «Esta temporada ha sido muy dura en lo personal, la mejor deportiva y académicamente porque he acabado Ciencias Políticas. Me la he querido dedicar a mí, a ese chaval que en diciembre no sabía dónde meterse».