Pobre debut de Campillo en el British Open

No fue el debut soñado para Jorge Campillo en el British Open, último Major de la temporada que se disputa en el Royal Liverpool Golf Club. Para el golfista cacereño no es solo un premio a su gran temporada, también es el escenario ideal para apurar sus opciones de adquirir una de las plazas que dan derecho a disputar la prestigiosa Ryder Cup. En lo que refiere a su primera toma de contacto en el torneo británico, el deportista cacereño cuajó una mala actuación que lo mandó al fondo de la tabla, firmando 82 goles (+11). Especialmente críticos para él fueron los hoyos 5 y 15, aunque demoledor fue el 18. No tuvo tampoco un buen inicio uno de los favoritos para llevarse la victoria, el español Jon Rahm, que acabó con 74 golpes (+3). El líder provisional es Christo Lamprecht (-5).