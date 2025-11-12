El pleno, la vía directa hacia la gloria para Paula Josemaría

M. Gª Garrido Badajoz Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:00 Comenta Compartir

Si algo caracteriza a Paula Josemaría y a Ariana Sánchez es su carácter obcecado, una ferviente competitividad y un instinto feroz que jamás se sacia en su cacería por la jugosa presa de la excelencia. Este curso su rendimiento ha distado del exhibido en un 2024 histórico en el que pulverizaron registros y se mostraron intratables. Ciertas fases de menor inspiración y dudas y la irrupción de una dupla de muchos quilates las han alejado de una cúspide del ranking en la que se habían instalado durante más de dos años. Gemma Triay y Delfi Brea las descabalgaron de ese puesto de privilegio en el que habían serigrafiado sus nombres a base de títulos. En agosto se produjo el relevo y las nuevas números uno despegaron de una manera meteórica, imponiendo un ritmo frenético imposible de igualar. Han abrochado nueve trofeos y tras el parón parecía que convertirían el último tramo de 2025 en un mero trámite en el que gestionar con holgura una ventaja más que suculenta. Tres triunfos en septiembre dictaban sentencia, pero una lesión de Gemma Triay en Milán, que les obligó a retirarse en 'semis', y los problemas físicos de Delfi Brea, que les impidieron participar en Egipto, dieron alas a sus adversarias.

Tirar la toalla es una expresión completamente censurada en el acervo de 'Ari' y Paula, que olieron la sangre y rescataron su mejor versión para resucitar la emoción en el circuito femenino del Premier Padel, alzándose con los tres últimos torneos. Restan otras tres citas trepidantes, aunque las opciones de la moralejana y la catalana son remotas, porque están obligadas a ganarlo todo. Empezando por el P1 de Dubai, ya en marcha esta semana, en el que debutan este jueves frente a Martina Fassio y Patty Llaguno en octavos de final. En esa cita se ponen en juego 1.000 puntos para las vencedoras y 600 para las finalistas. Los extremeños Antonio 'Pincho' Fernández, José Antonio García Diestro, Teo Zapata y Lorena Rufo quedaron eliminados en la primera ronda del cuadro.

Si es fundamental lo que suceda en el emirato, todavía lo es más la siguiente parada dentro de dos semanas en Acapulco, para la disputa del major mexicano. Los márgenes se amplían con 2.000 y 1.200 puntos para las contendientes que alcancen el duelo definitivo. El objetivo de Paula Josemaría y Ariana Sánchez es copar lo más alto del podio en esos dos eventos para llegar con opciones al torneo que cierra el telón, el Barcelona Finals, que pone en liza premios de 1.500 y 900 puntos.

Máxima exigencia

Ahora mismo existe una brecha de 1.510 entre ambas parejas, contando con que se cumplieran los pronósticos y el enfrentamiento entre ellas se repitiera en las finales de las tres citas, las aspirantes sumarían 4.500 y las líderes actuales 2.700 y sería suficiente para que la extremeña y la catalana volvieran a asir el cetro. Cualquier otra combinación pasa por que sus rivales caigan en rondas anteriores y pierdan comba, algo que no ocurre (sin tener en cuenta sus retiradas por percances físicos) desde julio en Málaga, cuando quedaron apeadas en cuartos de final.

El desafío es mayúsculo porque de los nueve duelos entre ellas, siete se han decantado a favor de Gemma Triay y Delfi Brea. Aunque el precedente más cercano es el que se registró el pasado domingo, rompiendo la tendencia para que Paula y 'Ari' conquistaran la primera edición del Mundial por parejas en Kuwait, que les embolsó un botín más que sustancioso para relanzarlas en su escalada.

