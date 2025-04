Plasencia, primer líder de la Liga Extremeña de Flag

REDACCIÓN BADAJOZ Lunes, 31 de enero 2022, 11:40 Comenta Compartir

Arrancó de lleno la Liga de Flag Football Extremeña con la primera jornada celebrada el sábado 29 de enero en Villanueva de la Serena. Los tres clubes extremeños entraron en liza, mientras que Salamanca Vitors era el equipo en descanso de esta jornada inicial. Plasencia Ducks (2-0) volvió a demostrar su superioridad y son los primeros líderes de la LFFE 2022 al sacar dos contundentes victorias. Doblegaron por 40-18 a Villanueva Black Storks (0-2) y por 26-0 a Mérida Romanos (1-1). Los emeritenses vencerían a los anfitriones por 43-6, según informa el portal footballextremadura.wordpress.com.

Black Storks, 18-Ducks, 40

El primer partido enfrentaba a los dos únicos campeones extremeños, Black Storks y Ducks. Los placentinos desplegaron un ataque imparable liderado por su quarterback Víctor Martín que en la primera parte ya se fugaban en el marcador con tres touchdowns, de Javier Martín, 'Chiky' y Alejandra para ponerse en un 20-0. No obstante, Black Storks estaba respondiendo muy bien con su ofensiva aproximándose siempre a la endzone rival. Pero los fallos en las jugadas claves para anotar, les hicieron desengancharse del encuentro. Aún así, en el segundo periodo siguieron peleando con un ataque comandado por el QB Víctor Calle que continuaba amenazando a la defensa rival. Y saliendo con la posesión, se estrenaron con el primer touchdown de David Capilla. A partir de ahí el duelo se convertía en un intercambio de puntos donde la diferencia de tres anotaciones hacía mella e impedía la remontada. Ducks aseguró la victoria con dos anotaciones de Chiky y una de Javier Martín, haciendo frente a los dos touchdowns más que conseguía David Capilla para los serones, finalizando el partido en un resultado final de 40-18.

Romanos, 43-Black Storks, 6

El siguiente turno enfrentaba a Black Storks con Romanos. Y les pasó algo parecido a los locales en este juego con respecto al anterior: perdían al descanso por 18-0, gracias a los puntos de Emilio Ruiz, José Pilares y el center Pablo. Pero la defensa emeritense no iba a permitir que sus rivales se conectasen al partido en ningún momento. Black Storks no conseguía rodar en ataque como sí habían logrado ante Ducks, y además, su defensa empezó a reducir su intensidad fruto del cansancio y Romanos no perdonaría.

Jochi conseguía dos touchdowns en la segunda parte y José Pilares iba a ser el jugador del partido. Lograría tres anotaciones en total, la última por pick six, y contrarrestaron con creces al único touchdown de los Black Storks a través del jugador Alonso Mendoza. Así, Romanos lograba una contundente victoria por 43-6.

Ducks, 26-Romanos, 0

El último encuentro enfrentaba a Romanos y Ducks, un duelo que en las ocasiones más recientes ha estado muy igualado. Pero los placentinos blanquearon por 26 puntos a los de la capital extremeña. Romanos lograba interceptar el balón en el primer drive sobre la endzone, y eso les inyectó de moral nada más empezar. No obstante, se toparían con una defensa sobre la que no iban a conseguir buscar las cosquillas en ningún momento.

Ducks controló el partido a partir de su segunda serie ofensiva anotando nuevamente Chiky. Y lograron irse al descanso por delante en 13-0, con una nueva carrera espectacular de Víctor Martín hacia la endzone.

En la segunda mitad, Ducks manejó el reloj a su antojo mientras Romanos no conseguía encadenar un drive consistente. Y aunque el marcador no era abultado, los placentinos se despegaban poco a poco con dos touchdowns más para tener un final de partido placentero. Chiky anotaba nuevamente para ser el máximo anotador de esta jornada con 25 puntos en total, y Javier Martín con el extra point de Juan Pedro establecían el definitivo 26-0.

La siguiente jornada será en tres semanas, que lo hará en Plasencia junto a Black Storks y el estreno de Salamanca Vitors en esta cuarta edición de la Liga Extremeña.

Temas

Fútbol americano