El «pequeñín juguetón» discute a los mayores

«¿Qué pienso?, lo primero, se me ponen los pelos de punta». Luis Miguel Díaz se estremece solo con fantasear con la posibilidad de un ... ascenso a la élite. Ha pasado de quimera a desafío y el CV Almendralejo se ha ganado por méritos propios el derecho a pelear por él. El pasado sábado afrontaba la penúltima jornada del Grupo B de Superliga Masculina 2 a un punto de agarrar lo que ya rozaba con la yema de los dedos en las últimas fechas.

Debía sumar dos sets ante el Benidorm y cumplió sin vacilar. El 2-0 desataba el júbilo de un pabellón de San Roque acostumbrado este curso a grandes alegrías. «¡Ya estaba ahí! Parece fácil pero no lo es», cuenta el presidente del club, cuya voz se colorea con matices vívidos. «Había euforia contenida en las semanas previas, que se liberó un poco en el segundo set y se desató al final». Y avisa a navegantes, esto no acaba aquí, «tienen ganas de más».

Ni el más optimista en el seno del club esbozaba un boceto que reflejara un escenario tan idílico. «Se armó el equipo para estar quintos o cuartos y si éramos terceros, genial». Pero los extremeños se han empeñado en discutir a los favoritos la vitola de aspirantes. Irreverente ante sus mayores, rebelde y díscolo, el CV Almendralejo se empeñó en desobedecer a la lógica y mutó del «pequeñito juguetón asequible para sus rivales», a ser uno de los seis equipos que lucharán por acceder al olimpo de la élite.

Otra página de oro para la historia de la entidad y sentando un precedente en el voleibol de la ciudad. «Ya fue un hito quedar quintos el año pasado, un éxito rotundo», especialmente porque suponía el debut en la categoría de plata. Y llegados hasta aquí, no hay límites, aunque sin perder la perspectiva. «Ya no voy a decir que no, hay que pelarla, sin olvidar que hay equipos históricos que se han preparado para eso, con 18 jugadores, cinco técnicos, equipos de fisioterapia, algo que no está a nuestro alcance, con presupuestos que nos cuatriplican».

Son conscientes de la entidad de sus oponentes, pero confían en su propio potencial y en sus fortalezas, ampliamente exhibidas. No en vano, han pisado territorio ilustre ininterrumpidamente desde la jornada 10, alternando la primera y la segunda posición en una pugna con el Villena Petrer, del que le distancia un punto y al que aspira a superar en la última cita para proclamarse campeón. «Esto es como David y Goliat y los nuestros están con un índice de autoestima enorme».

Después de visitar este sábado (15.00 horas) a La Fuensanta CV Pizarra, se inaugurará un impás de algo menos de un mes hasta que se dispute la fase que pone en juego dos billetes para Superliga, prevista para el fin de semana del 20 al 23 de abril, sin sede aún confirmada, algo que se espera que este jueves ya sea oficial. En el grupo A, Cisneros ya está clasificado, mientras que San Sadurniño y Vigo se jugarán la vacante que resta; en el B, CV Almendralejo y Villena Petrer también han sellado sus pasaportes; y en el C, L'Illa Grau y Tarragona completan la lista. Por sorteo se dividirán en dos grupos de tres que se enfrentarán entre sí. Los dos primeros que resulten de esos duelos jugarán con los dos segundos y los vencedores de las dos semifinales subirán a la máxima categoría.

Es un formato exigente, especialmente para un plantel corto como el extremeño, pero la experiencia adquirida en la Copa Príncipe, con un sistema similar, es un grado. «Allí no nos dejaron respirar, jugamos partidos mañana y tarde, fue algo infrahumano, en el playoff hay un día más. Sabemos hay que dosificarse, en la plantilla han entrado cada vez jugadores menos habituales y tenemos el refuerzo de Stefano Nassini». Con bagaje internacional con la selección española, ya estuvo en las filas almendralejenses el curso pasado y apuntalará la posición de central, la más castigada.

En sintonía con lo que explica el directivo, el capitán, Manuel Barrios, sostiene ante los medios del club que «tenemos que aprender mucho de la Copa, físicamente se nos notó bastante, tenemos que prepararla muy bien. Hay que poner el cuchillo entre los dientes y dejarse la vida».

Esa es la purpurina que decora el reto, pero entre bambalinas reluce el peaje financiero que acecha a la viabilidad del club. «Supone un mes más de salarios, de residencias, de todo, e ir por ejemplo a Tarragona seis días a pensión completa. Hemos echado cálculos y es un 30% más de nuestro presupuesto, va a ser difícil de afrontar la situación». Sin olvidar el yugo de la inflación, que socava todos los gastos y que incrementa otro 10%. Por eso, ante la idea de que el CV Almendralejo dé la campanada, afloran en Luis Miguel Díaz una mezcla de sentimientos dispares. «Me entran nervios, miedo escénico a nivel de cómo afrontar la situación y rabia en caso de no poder vivirla si no llegamos al nivel económico necesario».

Reconoce que con los ingresos actuales sería inviable plantearse salir a competir en una división tan exigente y apela al tejido empresarial de la capital de Tierra de Barros «para apostar por un deporte con un pelín menos de visibilidad, pero que acapararía más noticias». Las administraciones también deberían «estirarse más de lo que ya se estiran». Y enfatiza en el caso de la Diputación de Badajoz ya que, según argumenta, existe un agravio comparativo de inferioridad con respecto a la de Cáceres».