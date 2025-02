«En Badajoz tenemos la peor sala de gimnasia de España»

Manuel Gª Garrido Badajoz Viernes, 17 de diciembre 2021, 07:23 Comenta Compartir

«Tenemos la peor sala de gimnasia de España». Pedro Suárez, presidente y técnico del Baled-Aix, se muestra hastiado y desesperado tras más de 30 años remando por mejorar las condiciones de sus chicos. Encarna el sentir de quienes practican ese deporte en Badajoz, que deben entrenar cada semana en instalaciones sin las medidas reglamentarias y sin los aparatos correspondientes. Ese espacio habilitado en el pabellón de La Granadilla en 1992 ya nació con unas deficiencias que ha arrastrado durante más de tres décadas. Según cuenta, la sala mide 10x16 metros y carece del practicable de 14x14 necesario para efectuar las pruebas de dificultad de suelo. Tampoco es adecuado para las carreras de salto, que precisan 25 metros y, entre la parte que cubre el caballo, la zona de caídas y los trampolines, los chavales solo poseen ocho metros, bastantes menos de la mitad que marcan los estándares homologados. «Es como si en vez de una piscina de 25 metros te ponen una de diez y tienes que estar yendo y viniendo 40 veces para cubrir el recorrido», ejemplifica.

No es el único inconveniente. El techo es muy bajo y han tenido que recortar las medidas de las barras fijas y las anillas (que deberían ir ancladas a un pórtico, pero no cabe y está sujeta a una viga) porque los niños rozan las luces de la parte superior cuando hacen los ejercicios. Carecen de fosos y las paralelas tienen 40 años. «Nos encontramos en una situación complicada. Hablo con gente de otros clubes y también tienen deficiencias, pero esto es mucho peor». El mantenimiento es prácticamente nulo, se queja el técnico, ya que desde la FMD solo se encargan de labores de limpieza básica: «Hay aparatos en malas condiciones, degradados desde hace muchos años. Y otros nuevos que llegaron de Mérida y no se han puesto».

La sala es de dimensiones insuficientes y también de uso muy restrictivo, porque lo comparten unos cuatro o cinco clubes de la ciudad y eso reduce el acceso a seis horas semanales, cuando lo habitual en otros lugares es que los equipos puedan entrenar unas 20. El resto del tiempo lo pasan en la sala de judo, donde no hay material. «Tengo que idear yo aparatos de apoyo con la ayuda de los padres». Cuenta que han fabricado una especie de seta, que consiste en un pequeño artilugio redondo para trabajar el molino en el caballo con arcos. También han armado unas barras de equilibrio de goma en el suelo para realizar rutinas básicas, porque no tienen la altura necesaria. De manera complementaria usan una sala anexa donde hay una barra de equilibrio «pero no puedo trabajar con los varones porque no hay aparatos para ellos».

En las competiciones, Suárez confiesa que mientras el resto de competidores realizan su preparación convencional, sus pupilos se ven obligados a interiorizar de manera improvisada y sobre la marcha consejos y advertencias, porque se enfrentan a unas condiciones nuevas. «Cuando ven los aparatos me dicen que están muy altos. Las salidas en el calentamiento tienen que hacerlas controlando para que no se pasen y se caigan». Pedro Suárez considera que con esas premisas se les trata de segunda «y nos miran como diciendo: 'mira, ahí vienen los pobrecitos de Badajoz'», relata.

Pese a todas las adversidades, la capital pacense sigue copando muchas de las pruebas en los Nacionales. No en vano, el Baled-Aix regresó de los Campeonatos de España de Gimnasia Artística disputados la pasada semana en la Casa del Deporte Navarra Arena con un total de tres trofeos, ocho medallas de oro, dos de plata y tres de bronce. «Contra todo logramos dar caña y quedamos por encima de catalanes y madrileños. Se quedan fascinados pensando 'ostras, estos vienen fuertes'». Pero ese trabajo de exprimir al máximo los escasos recursos para potenciar las cualidades de los chavales toca techo a los 12-13 años, cuando el proceso se estanca. «No puedo correr el riesgo de que se lesionen o tengan un accidente y vean truncadas sus carreras, y llega un momento en el que nos paramos. Ven que no evolucionan y empiezan a abandonarlo. Es una pena, terminan desmotivados y son niños que tienen proyección para estar en la selección en el futuro».

Soluciones alternativas

Una de las soluciones pasa por acudir a otras instalaciones. «En Mérida, por ejemplo, hay una de las mejores salas de España. Planteamos entrenar allí aunque sea una vez al mes, pero me dijeron que, como no había un convenio al respecto entre Ayuntamiento y clubes, que se tenía que hacer mediante la Federación Extremeña a través del proyecto de tecnificación, pero me argumentaron que no hay dinero». El bucle interminable de la burocracia les impide avanzar y la alternativa es costearse ellos mismos los gastos, pero es inviable. «Podríamos alquilar una nave para organizar algo privado, pero eso supone una gran inversión».

Pedro Suárez insiste en que el perjuicio no solo juega en contra de la hornada de chicos que aspiran a labrarse un futuro en la gimnasia, sino que también lastra la proyección de Badajoz. «Es imposible traer competiciones a la ciudad. Conozco a personas de otros clubes interesadas en venir, pero no puedo ofrecer un torneo o una fase de Liga Iberdrola mientras no haya unos medios», se lamenta.

Ampliar ARNELAS Una nueva instalación incluida en los Presupuestos de 2018 Las instalaciones deportivas fueron una de las inversiones estrella de los Presupuestos Municipales de Badajoz en 2018. Entre otras dotaciones, las cuentas contemplaban una partida dedicada a iniciar el expediente para construir un pabellón deportivo destinado íntegramente a la práctica de la gimnasia, que tendría un coste de unos dos millones de euros. Ese espacio se ubicaría en Valdepasillas, entre la calle Francisco Guerra y la avenida Príncipe de Asturias, cerca de la salida hacia La Granadilla. Se esperaba que el edificio contara con dos plantas para garantizar que ciertas estancias tuviesen la altura suficiente, uno de los principales hándicaps actuales. La idea era que constara de una sala de rítmica y artística con cabida para los aparatos para los ejercicios masculinos y femeninos, incluidos los fosos. «Ese proyecto me lo pidieron y lo hice yo –relata Pedro Suárez, técnico del Club Gimnástico Baled-Aix–. Les propuse uno con más cantidad de metros y aparataje y otro menor. Se eligió el segundo, pero era suficiente para trabajar bien». Resalta que entonces desde el Ayuntamiento se implicaron, incluso el anterior alcalde, Francisco Javier Fragoso, les recibió tras una gran cosecha de éxitos en el Nacional para interesarse y se abordó el asunto. «Hablaron con algún arquitecto y vieron salas en Cáceres y Mérida para asesorarse, pero se paró todo y no sabemos nada desde hace más de dos años». Adujeron que con la pandemia se paralizaron muchos de los expedientes, pero a Suárez no le convence la explicación. «Yo he estado parado también, pero he seguido trabajando con los niños y he conseguido los resultados. Quiero que las administraciones cumplan su parte. Es momento de que se retome. Es lo único que pedimos para que no se nos pierdan más chicos por el camino». Insiste en su malestar porque la carencia de esas instalaciones está provocando que se desperdicie mucho talento y, además, en los certámenes «se me cae la cara de vergüenza cuando tengo que dar explicaciones sobre la sala en la que entreno. A mí me gusta pasear el nombre de la ciudad con orgullo, no así».

