VOLEIBOL El peor momento para parar en el Arroyo Gómez exige concentración y trabajo a sus jugadoras. / NINA BAÑEGIL Adolfo Gómez cree necesario un extra de motivación para el trascendental choque del sábado ante Sestao REDACCIÓN Martes, 11 diciembre 2018, 08:00

El presidente y técnico del Extremadura Arroyo, Adolfo Gómez, ha afirmado en relación al trascendental partido que su equipo, líder del Grupo A de Superliga Femenina 2 (SF2), afrontará el próximo sábado ante el CV Sestao, con el título de campeón de invierno y la clasificación para la Copa de la Princesa en juego que, «el parón nos ha venido en el peor momento, nos tocará sumar un punto extra de concentración para lograr la victoria».

Gómez, que ha insistido en los últimos días en que aún el conjunto extremeño «no ha conseguido nada», prefiere ser cauto y prudente: «aún recuerdo una situación similar hace unas temporadas, y cuando nadie lo esperaba perdimos frente a un VP Madrid que no conocía la victoria y tiramos por la borda un montón de sueños».

En su opinión, «está claro que la dinámica de juego y resultados, ocho victorias consecutivas, que llevábamos hasta la jornada anterior no se pueden obviar, pero también es evidente que una jornada sin competición, justo antes del partido en el que te lo juegas todo, también puede representar una trampa». El entrenador cacereño ha insistido durante toda la semana pasada en que la plantilla debe huir «de falsos triunfalismos y trabajar con la misma humildad que lo ha hecho hasta ahora».

Asevera que el encuentro frente a la formación vasca de la próxima jornada, que cerrará la primera vuelta y otorgará los pasaportes para la competición copera, presentará «momentos trampa, sobre todo desde el punto de vista psicológico, en los que deberemos redoblar esfuerzos para no dejarnos vencer por la presión».

Adolfo Gómez, fiel a su peculiar forma de entender la competición, no quiere saber nada de festejos «ni gaitas que puedan distraer un ápice a mis jugadoras de lo que debe ser su única preocupación, obtener el triunfo y lograr el primer objetivo de la temporada, la clasificación para la Copa de la Princesa». «Me consta que cada jugadora del equipo no se irá a la cama ningún día sin pensar en lo bonito de esa situación y de la alegría que le daríamos a nuestra afición, pero yo no estaría haciendo bien mi trabajo si no consigo trasladarles y concienciarlas de que lo que tenga que llegar lo hará desde el trabajo, el sacrificio y la concentración», concluye Gómez.