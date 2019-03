PÁDEL / WPT Paula Josemaría se queda a las puertas de la final en Marbella Paula Josemaría. :: efe REDACCIÓN Domingo, 24 marzo 2019, 11:25

Badajoz. Se quedó a un paso. La extremeña Paula Josemaría ha dejado, de momento, su techo en el WPT en las semifinales y no podrá luchar por lograr el título en el Marbella Master. Junto a su pareja, Ana Catarina Nogueira, cayó (7-6, 6-2) ante Marta Marrero y Marta Ortega. Pese a quedarse a las puertas de la final, no es ni mucho menos una decepción para la prometedora jugadora de Moraleja, ya que su juego ha encandilado durante todo el torneo. Y ayer no fue una excepción. Con varios golpes imposibles levantó al público y salvó varias bolas de set logrando alargar la primera manga hasta el desempate, que caería del lado de sus rivales. En el segundo set las opciones se esfumaron por completo.