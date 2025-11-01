Paula Josemaría pasa a la final en Egipto

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

A Paula Josemaría y a Ariana Sánchez les tocó sudar para lograr meterse en su cuarta final consecutiva del Premier Padel. La pareja número dos se encontró con la férrea oposición de Sofía Araújo y Andrea Ustero en la semifinal del P2 de Egipto, obligando a la moralejana y a la catalana a emplearse a fondo para llevarse la contienda en el tercer set (2-6/6-4/4-6). Ahora tienen la oportunidad de lograr un hecho inédito esta temporada, adjudicarse su segundo título consecutivo tras imponerse hace dos semanas en Milán. Para ello, se tendrán que ver las caras este sábado con Alejandra Salazar y Martina Calvo, que vencieron a Marta Ortega y Tamara Icardo (6-4/6-2).