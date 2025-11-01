HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Premier Pádel

Paula Josemaría pasa a la final en Egipto

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

A Paula Josemaría y a Ariana Sánchez les tocó sudar para lograr meterse en su cuarta final consecutiva del Premier Padel. La pareja número dos se encontró con la férrea oposición de Sofía Araújo y Andrea Ustero en la semifinal del P2 de Egipto, obligando a la moralejana y a la catalana a emplearse a fondo para llevarse la contienda en el tercer set (2-6/6-4/4-6). Ahora tienen la oportunidad de lograr un hecho inédito esta temporada, adjudicarse su segundo título consecutivo tras imponerse hace dos semanas en Milán. Para ello, se tendrán que ver las caras este sábado con Alejandra Salazar y Martina Calvo, que vencieron a Marta Ortega y Tamara Icardo (6-4/6-2).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias
  2. 2

    Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz
  3. 3 Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz
  4. 4 Maribel Vilaplana, en el hospital
  5. 5 Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida
  6. 6

    La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz
  7. 7 Cinco de las diez localidades más lluviosas de España este sábado son extremeñas
  8. 8 Despedida a RUCA
  9. 9 Embestida a un coche, tiroteo y secuestro de su conductor en Madrid
  10. 10

    Nueve meses de prisión por calumnias e injurias contra el alcalde de Malpartida de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Paula Josemaría pasa a la final en Egipto