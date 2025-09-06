HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

PREMIER PADEL

Paula Josemaría se despide en cuartos

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Sorpresa en el P1 de Madrid. Paula Josemaría y Ariana Sánchez siguen sembrando dudas tras perder el trono del ranking y caer ayer en los cuartos de final en el torneo que ponía fin al parón de agosto. La moralejana y la catalana perdieron ante Alejandra Salazar y Martina Calvo pese a que empezaron adelantándose 4-6; sus rivales reaccionaron y se llevaron el siguiente set en el 'tie break' y las barrieron en el tercero con un 6-1.

