Paula Josemaría cae en 'semis' en Milán

Pese a lo prolífica que ha sido la temporada para la pareja número 1 del mundo en el World Padel Tour, batiendo el récord de victorias, esa estela exitosa no ha tenido continuación en el otro circuito. No en vano, Paula Josemaría y Ariana Sánchez solo han podido alzarse con el triunfo en uno de los torneos que han compuesto el calendario del Premier Padel en 2023, el que se disputó el pasado mes de septiembre en París. En Milán, en cambio, se toparon este sábado con la barrera de las semifinales, en las que no pudieron superar a Delfi Brea y Bea González, que se llevaron la victoria y el pase a la final que tendrá lugar este domingo y que supone la última cita de pádel antes de la traca definitiva con el Master Final de Barcelona, que se pondrá en liza la próxima semana. La argentina y la andaluza se impusieron por 6-4 y 7-6 y lucharán por el título ante Alejandra Salazar y Sofía Araújo, que vencieron a Aranzazu Osoro y Jessica Castelló.