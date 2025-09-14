HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

PÁDEL

Paula Josemaría cae en semifinales en París

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

A Paula Josemaría y Ariana Sánchez se les está atragantando el tramo final del circuito Premier Padel y por cuarto torneo consecutivo no disputarán una final por el título. La extremeña y la catalana cayeron en semifinales del Alpine París Major ante Marta Ortega y Tamara Icardo por 7-6 (4) y 6-4. Es su primera derrota en el Major parisino, un torneo que siempre habían conquistado.

