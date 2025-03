Paula Josemaría buscará la excelencia en la final de Barcelona

Las números 1 exhiben hambre y garra para plantarse en la enésima final del curso, con el décimo título de 2024 entre ceja y ... ceja. Uno especial, por tratarse del torneo que cierra el calendario y por el nivel del mismo, pero también porque tienen cuentas pendientes de su precedente del World Padel Tour.

Prueba de ello es que Paula Josemaría no quiso forzar en el penúltimo compromiso, en Milán, aquejada de unas molestias en la rodilla, para centrarse en recuperarse y concurrir a la cita del Primer Padel Finals en las mejores condiciones posibles. Y ha demostrado que tanto ella como Ariana Sánchez llegan en plena forma al litigio definitivo, ya que este sábado, en la semifinal que se disputó en el Palau Sant Jordi, no dieron opción a sus rivales pese a que en el primer envite parecía presumirse una mayor igualdad. El set inicial se desarrolló por unos derroteros regulares, sin oscilaciones, con cada pareja abrochando su saque y no permitiendo fisuras. Pero las números uno acostumbran a manejarse a la perfección en todos los escenarios y se mantuvieron agazapadas para lanzar su ataque sobre Alejandra Salazar y Jessica Castelló, que sucumbieron y recibieron el primer 'break', suficiente para que la moralejana y la catalana se pusieran en ventaja por 6-4.

El segundo set siguió unos derroteros totalmente distintos, con poca consistencia en el servicio por parte de ambas parejas, pero con los favoritas amasando una renta de 4-1 que a la postre fue un colchón suficiente para cerrar sin sobresaltos (6-3) el duelo.

Este domingo lucharán por alzar el equivalente a su segundo torneo de maestras juntas (el tercero de la reusense) midiéndose en la final a Gemma Triay y Claudia Fernández.